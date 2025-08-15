Hoops Eume, único equipo gallego en cuartos de final del prestigioso O Marisquiño 2025

El pasado fin de semana, el club Hoops Eume volvió a firmar una actuación destacada en el panorama nacional, participando en el prestigioso O Marisquiño 2025, uno de los torneos de baloncesto 3×3 más importantes de España.

El equipo eumés, formado por Dani Rodríguez Fuertes, Carlos Gil, Amir Valcárcel e Isma Fernández, tuvo un exigente camino desde la fase de grupos. En su primer partido se midieron al que acabaría proclamándose campeón del torneo, Argos Bats, actuales segundos en el ranking nacional. Posteriormente, lograron una importante victoria frente a Bball Center, academia valenciana especializada en 3×3, que les permitió alcanzar los cuartos de final.

Con este logro, Hoops Eume se convirtió en el único equipo gallego en llegar a esta ronda, donde se enfrentaron a Barcelona 3×3, considerado el mejor equipo de España y con jugadores de la selección nacional, actual campeona del mundo. A pesar del esfuerzo y buen juego, los eumeses no pudieron superar a un rival de tal calibre.

Tras el torneo, el capitán Dani Rodríguez Fuertes valoró la experiencia: “Sabíamos a lo que veníamos. Para nosotros estar aquí ya era un premio al trabajo de toda la asociación. Representar a Hoops en un escenario así ha sido un orgullo; estas experiencias no las puede vivir todo el mundo”.

Con este resultado, Hoops Eume afronta con motivación la gran final del Circuito 3×3 Eume que se celebrará el 16 y 17 de agosto en Pontedeume, además de ultimar su participación en los últimos torneos del calendario estival de baloncesto 3×3.