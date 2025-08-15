Festas Veran Ferrol 2025

Blanca Hermida, del Natación Ferrol, logra el bronce en el Campeonato del Mundo máster de Singapur

Blanca Hermida con el bronce mundial en Singapur | Natación Ferrol

Blanca Hermida, del Club Natación Ferrol, acaba de participar en el Campeonato del Mundo en categoría máster celebrado en Singapur.

La nadadora llegaba a este campeonato en su mejor estado de forma, siendo una de las mujeres que batió más récords en su categoría de edad +40 esta temporada, casi veinte mejores marcas. Blanca demostró todo su potencial, superó su mejor registro personal y obtuvo nuevos récords gallegos en todas sus pruebas (400 estilos, 200 mariposa, 100 mariposa y 400 libres). Además, puede presumir de ser medallista mundial tras colgarse el bronce en la prueba de 200 metros mariposa en categoría +40. En las otras pruebas obtuvo un fantástico 5º puesto en los 400 estilos y acabó en la 8° posición en la prueba de 400 libres y 100 mariposa.

Desde el Club Natación Ferrol solo tienen palabras de agradecimientos a Blanca Hermida por su esfuerzo para llevar el nombre del club a lo más alto: «A nivel local, sinalar que Blanca é a única nadadora máster con semellante palmarés e desde o CNF non temos máis que agradecemento pola súa entrega e o seu traballo diario, ademais de ser unha gran compañeira», valoraron desde la entidad, haciendo balance de lo que ha dado de sí esta aventura internacional para Blanca Hermida.

