Blanca Hermida, del Natación Ferrol, logra el bronce en el Campeonato del Mundo máster de Singapur

Blanca Hermida, del Club Natación Ferrol, acaba de participar en el Campeonato del Mundo en categoría máster celebrado en Singapur.

La nadadora llegaba a este campeonato en su mejor estado de forma, siendo una de las mujeres que batió más récords en su categoría de edad +40 esta temporada, casi veinte mejores marcas. Blanca demostró todo su potencial, superó su mejor registro personal y obtuvo nuevos récords gallegos en todas sus pruebas (400 estilos, 200 mariposa, 100 mariposa y 400 libres). Además, puede presumir de ser medallista mundial tras colgarse el bronce en la prueba de 200 metros mariposa en categoría +40. En las otras pruebas obtuvo un fantástico 5º puesto en los 400 estilos y acabó en la 8° posición en la prueba de 400 libres y 100 mariposa.

Desde el Club Natación Ferrol solo tienen palabras de agradecimientos a Blanca Hermida por su esfuerzo para llevar el nombre del club a lo más alto: «A nivel local, sinalar que Blanca é a única nadadora máster con semellante palmarés e desde o CNF non temos máis que agradecemento pola súa entrega e o seu traballo diario, ademais de ser unha gran compañeira», valoraron desde la entidad, haciendo balance de lo que ha dado de sí esta aventura internacional para Blanca Hermida.