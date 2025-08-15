Pontedeume se prepara para vivir un fin de semana de deporte, gastronomía y música con la celebración de la gran final del Circuito 3×3 Eume, que tendrá lugar los días sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Pabellón A Casqueira.

El sábado se disputará la final de la categoría senior, mientras que el domingo será el turno de la cantera, con las categorías U13, U15 y U17.

Además de las competiciones deportivas, el evento contará con un completo programa de actividades paralelas: Food Truck con tapas gratuitas gracias a la colaboración de la Consellería do Mar, disponible el sábado de 12:00 a 14:00 y desde las 16:00 horas en adelante. Celebración de la Festa do Marisco organizada por el Balonmano Pontedeume, junto al pabellón, con música en vivo a partir de las 13:00 horas. Rifas y sorteos especiales durante las dos jornadas, con venta de boletos por parte del staff del torneo y cantina operativa todo el fin de semana.

Los horarios de juego están disponibles en la web oficial del evento.

La entrada será libre para el público, que podrá disfrutar no solo de los mejores partidos de baloncesto 3×3 de la comarca, sino también de un ambiente festivo y familiar con gastronomía local y música en directo.

“Queremos que esta final sea una auténtica fiesta para todo el mundo, no solo para quienes juegan, sino también para quienes vienen a animar y disfrutar del fin de semana”, señalan desde la organización de Hoops Eume.