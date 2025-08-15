O Parrulo Ferrol jugará ante el Noia Portus Apóstoli en su tercer test de pretemporada

Buena prueba de fuego la que tendrá O Parrulo Ferrol en su tercer test de pretemporada, jugando ante el Noia Portus Apóstoli, este sábado, a las 20:00 horas, en el Pabellón de Bertamiráns, en un partido organizado por el FC Meigas.

Esta pretemporada está siendo “dura”, afirmaba Turbi. Sobre la pista los jugadores están “cogiendo ritmo”, además de continuar “conociéndonos en pista con los compañeros nuevos”, estando contento de estos primeros días de actividad, tras completar esta segunda semana de entrenamientos en el Pabellón de A Malata, que se suma a las buenas sensaciones mostradas en los dos primeros test en Portugal ante el SC Ferreira do Zezere y el Río Ave.

En este partido se verán las caras ante el otro representante gallego en la Primera División, el Noia Portus Apóstoli, que muestra una imagen renovada respecto a la temporada pasada, con las incorporaciones de Ismael, Varsalona, Biel, Carlos Eduardo, Leozin y Tiago Macedo. El jugador parrulo esperaba un “partido duro”, aunque en esta fase de la pretemporada “los dos equipos estamos conociéndonos”, pero no dudaba en afirmar que será “un partido bonito”, a poco más de veinte días para el inicio de la competición.