La Escuela Naval de Marín recibe este lunes a 163 nuevos alumnos

Este lunes, día 18, a las 10.00 horas, está prevista la incorporación a la Escuela Naval Militar de Marín de los 163 alumnos de nuevo ingreso que, tras despedirse de sus familiares, cruzarán por primera vez, como alumnos la puerta de Carlos I desde la que serán acompañados por sus mandos de brigada y la unidad de música de la Escuela Naval, hacia la explanada, en un acto tradicional que se repite todos los años por estas fechas.

Según el Real Decreto 373/25, que regula la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas para 2025, este año se espera la incorporación de 163 alumnos y alumnas: 87 plazas para el Cuerpo General (8 para militares de complemento); 35 para Infantería de Marina (7 para militares de complemento); 22 para el Cuerpo de Intendencia (9 para militares de complemento); 12 para el Cuerpo de Ingenieros de la escala de oficiales (3 para militares de complemento); y 7 para el Cuerpo de Ingenieros de la escala técnica de oficiales (3 para militares de complemento).

En la mayoría de los casos los aspirantes proceden de la vida civil, careciendo de experiencia previa en el entorno militar. Por ello, desde el 18 hasta el 31 de agosto participarán en una fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar, con una duración de 14 días, «fundamental para que dicha transición se lleve a cabo de una manera gradual y eficiente», según señala la Escuela Naval.