Cedeira denuncia actos vandálicos en los bancos del paseo marítimo en la zona de A Revolta

15 agosto, 2025 Dejar un comentario 216 Vistas

Banco vandalizado en Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira quiere denunciar los graves actos vandálicos que sufrieron durante las últimas noches varios bancos de madera del paseo marítimo del Camino Real, próximos a la plaza de A Revolta.

Desde el gobierno local llaman la atención sobre la importancia de cuidar el que es un patrimonio de todos y todas, costeado y mantenido con fondos públicos y que está ahí para tener una villa agradable y que ofrezca buenas condiciones para el paseo y la convivencia.

El Ayuntamiento llama al vecindario y a cualquier persona que sea testigo o sepa quien es responsable o responsables de este tipo de actos para que no los deje correr y lo ponga en conocimiento del propio gobierno municipal o de la Guardia Civil. «Hace falta tener un compromiso colectivo con el cuidado y mantenimiento del público«, subrayan.

