Cedeira denuncia actos vandálicos en los bancos del paseo marítimo en la zona de A Revolta

El Ayuntamiento de Cedeira quiere denunciar los graves actos vandálicos que sufrieron durante las últimas noches varios bancos de madera del paseo marítimo del Camino Real, próximos a la plaza de A Revolta.

Desde el gobierno local llaman la atención sobre la importancia de cuidar el que es un patrimonio de todos y todas, costeado y mantenido con fondos públicos y que está ahí para tener una villa agradable y que ofrezca buenas condiciones para el paseo y la convivencia.

El Ayuntamiento llama al vecindario y a cualquier persona que sea testigo o sepa quien es responsable o responsables de este tipo de actos para que no los deje correr y lo ponga en conocimiento del propio gobierno municipal o de la Guardia Civil. «Hace falta tener un compromiso colectivo con el cuidado y mantenimiento del público«, subrayan.