Fuerzas armadas despliegan la operación ‘Centinela Gallego’ en plena ola de incendios

Un total de 35 patrullas, formadas por miembros del Ejército de Tierra y de la Armada, despliegan este viernes la operación ‘Centinela Gallego’, de prevención de incendios, en plena ola de fuego en toda la Comunidad, con énfasis en la provincia de Ourense.

Según ha trasladado el Ministerio de Defensa en una nota de prensa, estará activa entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre, bajo control operativo del Mando de Operaciones.

En concreto, las patrullas están formadas por 30 personas de la Brigada Galicia VII -BRILAT-, que serán las encargadas de la vigilancia en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra, y otras cinco patrullas integradas por los infantes de marina del Tercio Norte (Ternor) de la Armada, con base en Ferrol, que realizarán sus patrullas en la zona sur de la provincia de A Coruña.

Además del despliegue sobre el terreno, una unidad de vigilancia aérea diurna/nocturna con aviones tripulados de forma remota intervendrá en el operativo.

Cabe destacar que las patrullas terrestres realizarán su labor de vigilancia y disuasión en un total de 39 municipios repartidos en ocho distritos forestales, tal y como viene recogido en el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia.

A petición de la Xunta de Galicia se podrá modificar y variar el esfuerzo de las patrullas en cada zona para adaptarse a la valoración del riesgo.