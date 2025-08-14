El Parrulo Ferrol Fútbol Sala, pregonero de las fiestas de verano 2025

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, reveló este jueves que el Parrulo Ferrol Fútbol sala será el pregonero de las fiestas de verano, que se iniciarán el próximo viernes 22. «É un honor compartir este día tan especial co equipo que elevou o fútbol sala de Ferrol ao seu máximo esplendor», afirmó Rey Varela, destacando el logro del conjunto de regresar a la Primera División tras cuatro años de esfuerzo.

Este éxito no solo representa una conquista deportiva, sino que también posiciona a Ferrol como un referente en el fútbol sala nacional, un hecho que reitera el compromiso club con la excelencia y la dedicación. “Son o exemplo de que desde Ferrol pódese chegar ao máis alto”, aseguró.

Este reconocimiento destaca, también, la importancia del club en la tradición deportiva de la urbe. “Ferrol é unha cidade ligada ao deporte, e o Parrulo representa o esforzo, o traballo en equipo e o ferrolanismo”, afirmó Rey Varela. Para el regidor, el club es inspiración tanto para los aficionados como para las noticias generaciones de deportistas, animando a seguir perseverando y manteniendo altos los valores del deporte. “Son un referente para as novas xeracións e para a canteira do Parrulo, con equipos como o voso Ferrol sempre seguirá no máis alto das categorías e competicións”.

Rey Varela destacó “o sentimento de orgullo que temos os ferroláns máis que nunca pola nosa cidade, polo que somos, polos éxitos deportivos e polo que xuntos conseguimos” e invitó a los ferrolanos y vecinos de la comarca a asistir al pregón el próximo día 22 a las 21.30 horas en la plaza de Armas, y a continuación actuará el cantante Omar Montes.