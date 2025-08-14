La foodtruck de Galicia Sabe Amar visita Neda para ofrecer al público degustaciones gratuitas

La campaña Galicia Sabe Amar regresa a Neda, y una de sus foodtrucks permanecerá este viernes 15 de agosto en la plaza del Ayuntamiento, junto a la casa consistorial, para ofrecer el sabor de nuestro mar. Allí, los vecinos podrán degustar sabrosos pinchos elaborados a base de productos certificados del mar y de la tierra. Será en horario de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La iniciativa, que promueve la Consellería del Mar, busca animar el consumo de productos del mar entre la ciudadanía, impulsar su venta y poner en valor la labor de los profesionales de la pesca y del marisqueo