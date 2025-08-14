La Xunta baja a nivel naranja por altas temperaturas la comarca de Valdeorras (Ourense)

La Xunta ha rebajado de nivel rojo a naranja por altas temperaturas la jornada de la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense que mantiene la situación 2 por la oleada de incendios.

Según ha explicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, también se encuentran en nivel naranja el sur de Lugo y la zona de la montaña de Ourense. Asimismo, en nivel amarillo están durante esta jornada el noroeste de Ourense y la zona del Miño de Ourense.

Así, en el sur de Lugo la alerta afecta a: Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada.

De esta forma, en la zona del Miño en Ourense están en alerta: A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

En el noroeste de Ourense: Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor, San Cristovo de Cea y Vilamarín.

Por su parte, en la zona de la monta de Ourense la alerta afecta a: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Finalmente, en la comarca de Valdeorras el nivel de alerta naranja se activa en: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

SUSPENSIÓN DEL DEPORTE

La Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, determinó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas de este jueves en los ayuntamientos de Lugo y de la montaña de Ourense, así como en Valdeorras, con motivo de la alerta por calor.

Las actividades acuáticas están permitidas, pero con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, de 12.00 a 17.00 horas.