Festas Veran Ferrol 2025

La Xunta baja a nivel naranja por altas temperaturas la comarca de Valdeorras (Ourense)

14 agosto, 2025 Dejar un comentario 168 Vistas

La Xunta ha rebajado de nivel rojo a naranja por altas temperaturas la jornada de la comarca de Valdeorras, en la provincia de Ourense que mantiene la situación 2 por la oleada de incendios.

Decenas de personas en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo- Adrián Irago – E.P.

Según ha explicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, también se encuentran en nivel naranja el sur de Lugo y la zona de la montaña de Ourense. Asimismo, en nivel amarillo están durante esta jornada el noroeste de Ourense y la zona del Miño de Ourense.

Así, en el sur de Lugo la alerta afecta a: Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada.

De esta forma, en la zona del Miño en Ourense están en alerta: A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

En el noroeste de Ourense: Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor, San Cristovo de Cea y Vilamarín.

Por su parte, en la zona de la monta de Ourense la alerta afecta a: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Finalmente, en la comarca de Valdeorras el nivel de alerta naranja se activa en: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

SUSPENSIÓN DEL DEPORTE

La Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, determinó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas de este jueves en los ayuntamientos de Lugo y de la montaña de Ourense, así como en Valdeorras, con motivo de la alerta por calor.

Las actividades acuáticas están permitidas, pero con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, de 12.00 a 17.00 horas.

 

 

 

Lea también

La UPG homenajeó a Moncho Reboiras en Dodro y Ferrol en el L aniversario de su muerte

La UPG, formación integrada en el BNG, ha rendido, un año más, un homenaje en …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *