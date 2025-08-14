El Racing de Ferrol estrenará la nueva iluminación de A Malata esta temporada 2025-2026

La Diputación y el Concello de Ferrol completan la renovación integral del alumbrado de a Malata con una inversión de 1,5 millónes de euros.
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha visitado este jueves 14 de agosto, junto al presidente de A Diputación de A Coruña Valentín González Formoso, y el presidente del Racing Club Ferrol, Manuel Ansede en el nuevo sistema lumínico instalado en el estadio de A Malata, Ferrol
“Hoxe disfrutamos da nova iluminación, a Malata é un campo de primeira”, afirmó Rey Varela, “podemos garantir que reúne as condicións esixidas para a retransmisión televisiva demandada por LaLiga e para a comodidade de xogadores, técnicos e público”.
En diciembre del 2024 el Ayuntamiento de Ferrol y la Diputación de A Coruña firmaron un convenio de colaboración para cofinanciar, al 50% cada una de ellos, esta actuación presupuestada de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Ferrol sacó la licitación y adjudicó esta actuación el pasado mes de marzo. “Apuramos ao máximo posible a contratación para que esta obra, tan importante, puidera estar xa o operativa para o inicio da liga”, recordó.
Asimismo Valentín González Formoso destacó que la colaboración institucional permite dotar a Ferrol y al Racing de una infraestrutura moderna y eficiente, que mejora la experiencia del público y las condiciones de xogo, y que coloca a Malata a la altura de los mejores estadios del país.
“Con este proxecto, Ferrol gaña un estadio mellor preparado para o presente e o futuro”, afirmó el presidente da Deputación, que incidió en que «pese ás dificultades buracráticas que enfrontou o proxecto, xa é unha realidade e permitirá gozar dos partidos do Rácing de Ferrol tanto no estadio como na televisión en condicións óptimas, nun campo de primeira”. “Que non sexa pola iluminación que non cheguemos a primeira división”, afirmó Formoso, que señaló que “tamén é importante o que non se ve, xa que aínda que haxa un apagón, o sistema de luces permitirá seguir xogando e ofrecendo sinal de televisión”.
El presidente del Racing, Manuel Ángel Ansede, agradeció el apoyo de las instituciones y aseguró que “todos puxemos o máximo esforzo para conseguir esta nova iluminación, unha aspiración que tiñamos hai tempo e que La Liga nos esixía. Fomos paso a paso, primeiro coa mellora dunha grada, logo coa iluminación integral do estadio e por último quédanos a renovación da cuberta”, afirmó.
Fue necesaria una renovación completa de la instalación, desmontándose el sistema de más de treinta años de antigüedad que, por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, había quedado obsoleto y se ejecutó un nuevo proyecto basado en tecnología LED de última generación. Se retiraron las farolas existentes, 47 en cada una de las torres ubicadas al oeste y 27 en las del este, para la colocación de las nuevas.
Se enterró el cableado aéreo de las líneas de las torres y sus conductos, y se limpió y pintó la estructura de las torres. También se sustituyó el sistema de pararrayos existentes en cada una de las cuatro torres por uno nuevo con tecnología de verificación a distancia y se completó el acondicionamiento de la sala técnica en el interior mediante tabique divisorio.
Asimismo, se acondicionó para el nuevo grupo electrógeno un local junto a la puerta 8 del estadio. Por último, fueron sustituidas 120 farolas en la cubierta, que con las 108 de las torres suman un total 228, con un sistema de control DMX para la eficiencia y espectáculo de luces.
Apuesta por el deporte
“O deporte é unha gran fortaleza para a cidade e a comarca, e temos un gran proxecto como é a Cidade do Deporte, o deporte é toda unha gran cidade volcada en hábitos educativos e saudables”, aseguró Rey Varela lamentó la falta de mantenimiento de esta instalación deportiva durante años e afirmó que “esta actuación refrenda o compromiso do Concello de Ferrol co deporte local, e en particular co Racing de Ferrol e os seus seguidores, que renovaron unha tempada máis a súa lealdade ao equipo”.
Esto, además, “é un exemplo de ferrolanismo e de unidade entre administracións: cando traballamos xuntos, conseguimos que proxectos de gran envergadura saian adiante”, aseguró, que “esta é a liña que debemos seguir para outros proxectos no ámbito do deporte”.
El alcalde garantizó que el Gobierno local seguirá mejorando las las instalaciones deportivas para ponerlas a la altura de los clubes y deportistas que las utilizan día a día . Así recordó que, esta semana, finalizaban también las obras de mejora de la pista del pabellón de A Malata, en las que el Ayuntamiento invertiu 40.000 euros. Y que a finales de año, “esperamos iniciar as obras da Cidade do Deporte, cunha primeira actuación en FIMO”, avanzó.
Se trata de un proyecto de más de seis millones de euros, impulsado en colaboración con la Xunta de Galicia, que proporcionará a nuestros clubes y deportistas las infraestructuras que merecen. Rey Varela finalizó deseándole al Racing de Ferrol “unha tempada chea de éxitos e que a nova iluminación da Malata faga aínda máis brillantes as súas xogadas”.