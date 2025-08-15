Iván Puentes encabeza a delegación ferrolá no Tríatlon do Miño

Dez integrantes do Triatlón Ferrol tentarán conseguir en Lugo a clasificación para o campionato galego que acolle o peirao de Curuxeiras este domingo 24 de agosto.
O ferrolán Iván Puentes é o máximo expoñente do Triatlón Ferrol no último clasificatorio para o campionato galego que se disputa este domingo en Lugo.
O club departamental contará con 10 representantes no Triatlón do Miño. Ademais de Puentes, participarán a xuvenil Ariadna Soto Meizoso, os absolutos Antonio Souto, Tom Rodríguez e Marcos Alonso, e os veteranos Luis Rilo, Mario López, Marcos Caneiro, Juanchi González e Chema Eiroa.
As probas comezarán o domingo ás 11:00 horas en formato esprinte de 750 m de natación, 19 km de ciclismo e 5 km de carreira a pé.
Previa ao campionato galego de Ferrol
En Lugo será posible obter praza para o campionato Xunta de Galicia que Ferrol acolle o domingo 24 de agosto.
A maiores, na web da Federación galega permanecerá aberta, ata o martes 19, a inscrición para unha proba popular. Calquera triatleta sen federar, federado noutra comunidade autónoma ou sen praza para o galego, poderá competir no mesmo percorrido de distancia esprinte polo barrio de Ferrol Vello.