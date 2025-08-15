Neda se suma a la campaña especial de donación de sangre impulsada este verano por ADOS

Neda se suma a la campaña especial de donación de sangre que la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) está impulsando este verano, y una unidad móvil visita la localidad este martes 26 de agosto.

Permanecerá frente a la casa de cultura durante todo el día, de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 horas. Previamente, y con el objetivo de lograr la mayor difusión posible de la visita y conseguir así la implicación del vecindario, el Ayuntamiento distribuirá folletos con información básica sobre la donación, tanto en edificios municipales como en establecimientos con gran afluencia de público, como panaderías locales.

También reforzará la información con carteles y mensajes periódicos a través de las redes sociales municipales. El objetivo es contribuir a alcanzar las 27.000 donaciones de sangre que necesitan los hospitales gallegos durante este verano para atender a miles de pacientes.

Desde ADOS, se recuerda que en Galicia se necesitan más de 400 donaciones diarias. Una cifra con la que dar respuesta a la enorme actividad hospitalaria. En la comunidad, cada día se atienden una media de 2.800 urgencias, 800 intervenciones quirúrgicas, un trasplante de órgano, 1.600 atenciones en hospitales de día y pacientes con cáncer y leucemia que necesitan componentes sanguíneos.

El reto no es fácil, sobre todo en verano, época en la que las donaciones disminuyen en mayor medida. De ahí la importancia de dedicar 15 minutos de nuestro tiempo a este acto solidario con el que podemos salvar la vida de muchas personas