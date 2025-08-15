Cinco días percorrendo Galicia a ritmo de jazz

Do venres 15 ao martes 19 de agosto diferentes enclaves naturais e patrimoniais de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño gozarán de concertos de bandas galegas e estatais que exploran con valentía todos os recunchos do xénero para deixar claro que o jazz é, sobre todo, unha música libre.
Na súa novena edición, o festival consolida un estilo de programación no que se funden paisaxe con descubertas musicais e no que o obxectivo continúa a ser levar a música jazz a todo tipo de públicos co territorio como gran cabeza de cartel.
O sábado o programa desenvólvese integramente en Narón comezando pola mañá coa visita musicada que unirá jazz e patrimonio industrial no Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia, o vermú de Swing On con aulas abertas de lindy hop na Praza do Concello de Xuvia e unha tarde no Parque Freixeiro cos obradoiros de reciclaxe musical da Escola da Vaca, o podcast colaborativo de Pepe Cunha Abrete de Orellas e os concertos da trompetista catalá Alba Armegou, o quinteto de jazz liderado por Diego Alonso presentando o proxecto Nihil e o concerto co que Sumrrá conmemora o seu 25 aniversario acompañado de grandes amigos musicais.
O domingo a festa continúa en Neda cun paseo sonoro para rescatar a memoria musical da comarca percorrendo o barrio de San Nicolás da man do xornalista e crítico musical, Fernando Fernández Rego, xusto antes de escoitar as inclasificables e excitantes melodías de Trilitrate na Ribeira.
O luns viaxamos ata Cedeira para deixarnos emocionar pola forza vocal do Coro da Ra no Parque dos Patos e asistir despois no Parque de San Isidro a un dos primeiros concertos do novo traballo de Xan Campos, Amorodios, onde presenta por primeira vez temas cantados para os que conta coa voz de Faia Díaz. O martes un sorprendente roteiro polos Balcóns do Atlántico da man de Xurxo Souto e os ritmos cálidos de Copos de Avea ao solpor na praia do Baleo porán fin a esta gran festa de jazz, beleza e liberdade. Todas as actividades son gratuítas e de acceso libre.
O Jazz de Ría está organizado por Luneda Producións e promovido polo Padroado da Cultura do Concello de Narón, o Concello de Neda, o Concello de Cedeira e o Concello de Valdoviño, coa colaboración da Deputación da Coruña a través da Rede Cultural, e AIE (Artistas en Ruta).