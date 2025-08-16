O lavadoiro de Fonte da Cal, recuperarase en Ares cun proxecto de rehabilitación do Concello

O Concello de Ares vén anuncia o inicio das obras para rehabilitar o lavadoiro de Fonte da Cal, no núcleo de Chanteiro, totalmente descontextualizado da súa contorna rústica e natural e con elementos que dotan á estrutura dun feísmo xeralizado.
Toda vez que finalice esta intervención, será o quinto lavadoiro reacondicionado polo goberno local, sabendo a relevancia patrimonial e emocional que teñen para a veciñanza de Ares e dando continuidade á estratexia urbanística que permite dignificalos ao longo do tempo.
Neste caso, traballarase tanto sobre a estrutura do propio lavadoiro, composto na actualidade por muros de ladrillo revestidos e pilares de formigón, e tamén sobre a fonte próxima a este. Incorporanse novos sillares de granito, eliminarase a actual cuberta de chapas de fibrocemento con amianto para instalar unha nova con tellas de cerámica curva e adaptarase todo o conxunto ao contexto no que se inscribe, dotando dunha maior harmonía tanto ó lavadoiro como á fonte.
Rehabilitarase un novo espazo cun considerable valor emocional para a veciñanza, ao actuar como lugar de socialización e construción de comunidade no pasado, “proseguindo cos esforzos do goberno local por recuperar o maior número de lavadoiros e fontes públicas posibles cos recursos actuais”, salientou Olimpia Marcos, concelleira de Urbanismo, que tamén puxo en valor “os catro lavadoiros nos que xa intervimos e rehabilitamos ao longo dos últimos anos, dende Fonte da Tella, o verán pasado, ao do río Baixolo, en Seselle, tamén coa súa fonte; o de Bulleiro, en Lubre, ou a Torre, en Cervás”.
No caso de Fonte da Cal, os traballos supoñen un investimento de 38.217, 29 euros, asumidos entre as arcas municipais (18. 217, 25 euros) e o Instituto de Estudos do Territorio (IET) da Xunta de Galicia (cunha achega de 20.000 euros).