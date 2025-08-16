A Deputación da Coruña financia programas de envellecemento activo en 21 pequenos concellos da provincia

Programas de exercicio físico adaptado, obradoiros de memoria, actividades interxeracionais, roteiros, cursos de novas tecnoloxías e encontros culturais entre as actividades que financa a Deputación con 133.568 euros.
A Deputación da Coruña destina un investimento de 133.568,95 euros a apoiar programas de envellecemento activo e de loita contra a soidade non desexada en 21 concellos da provincia, a maioría deles do ámbito rural. As axudas corresponden á convocatoria FOEAC-2/2025, que vén de publicarse no BOP do 14 de agosto e cuxo obxectivo é impulsar actividades que melloren a calidade de vida das persoas maiores, fomenten a súa participación social e combatan o illamento.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que “o reto demográfico é unha das grandes prioridades da institución provincial” e que estas iniciativas “permiten que os maiores sigan a ser protagonistas activos nas súas vilas, mantendo a actividade social, participando en actividades culturais e deportivas e sentíndose acompañados, especialmente nas zonas rurais onde a dispersión xeográfica pode agravar a soidade”.
Formoso subliñou tamén que “os programas de envellecemento activo non só melloran a saúde física e emocional das persoas, senón que contribúen á cohesión social e á vitalidade das comunidades, facendo que os nosos pobos sigan vivos e con futuro”. Entre os proxectos subvencionados figuran programas de exercicio físico adaptado, obradoiros de memoria, actividades interxeracionais, roteiros, cursos de novas tecnoloxías e encontros culturais. As axudas permitirán financiar actuacións en concellos como Abegondo, Ares, Bergondo, Brión, Carral, Cedeira, Cee, Cerceda, Melide, Muros, Ortigueira, Outes, Ponteceso, Pontedeume, Porto do Son, Valdoviño, Vimianzo, Oza-Cesuras, As Pontes, A Pobra do Caramiñal e Arzúa, que recibirá a subvención de maneira condicionada á presentación dun proxecto técnico.
Con este programa de envellecemento activo e loita contra a soidade non desexada no rural, a Deputación da Coruña segue apostando polo benestar das persoas maiores, entendendo que a mellor política social é aquela que promove a participación, a autonomía e a compañía, evitando que a idade ou o lugar de residencia se convertan nunha barreira para levar unha vida plena.