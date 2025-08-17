Comienzan los ensayos de la ópera Carmen con la que se abrirá la 73 Temporada Lírica de Amigos de la Ópera

Los ensayos de Carmen, con la que se abrirá la 73ª Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, comenzaron este lunes en el Círculo de Artesanos, espacio en el que se irá trabajando en la producción. A partir del 20 de agosto, los ensayos se realizarán en las instalaciones del Palacio de la Ópera.

En la primera reunión entre el elenco y el equipo técnico, la asistente de dirección de escena de Calixto Bieito, Lucía Astigarraga, indicó a todo el elenco que se trabajará con la última versión presentada en Viena. Desde ese momento comenzó la preparación de la obra con todos los cantantes que ya se han instalado en A Coruña.

A lo largo de las próximas jornadas se trabajará con los solistas y parte de la figuración. Posteriormente, se incorporarán los coros Gaos y Cantabile, bajo las direcciones de Fernando Briones y Pablo Carballido, respectivamente. Finalmente, se unirá la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Gianluca Martinenghi, sumando cerca de 200 profesionales que ofrecerán al público la obra de Bizet, de la que se celebran 150 años de su estreno.

Las representaciones tendrán lugar el 5 y 7 de septiembre en el Palacio de la Ópera (19:00 horas). Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la plaza de Ourense. Previamente, el 4 de septiembre, la musicóloga Irene de Juan Bernabéu ofrecerá una conferencia introductoria a la ópera en la sala de prensa de Afundación (19:00 horas, con acceso libre hasta completar aforo).

Curso de interpretación vocal

Al tiempo que se realizan los primeros ensayos de Carmen, se continúa recibiendo la documentación de los artistas interesados en participar en el curso de interpretación vocal con Carlos Álvarez.

El plazo de preinscripción continúa abierto hasta el 22 de agosto para todos aquellos que quieran mejorar y aprender de la mano del barítono malagueño. Las clases serán del 29 de septiembre al 3 de octubre en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, y finalizarán el 4 de octubre con una gala en el Museo de Belas Artes da Coruña.

Las personas interesadas en participar en el curso de interpretación vocal con Carlos Álvarez deberán enviar a cursos@amigosoperacoruna.org la ficha de inscripción, disponible en el siguiente enlace: Curso de Interpretación vocal 2025 con Carlos Álvarez | Amigos de la Ópera de A Coruña junto con dos grabaciones en vídeo con un aria de ópera, oratorio o lied, y el currículum donde figuren los estudios y actividades desarrolladas.

El coste del curso será de 300 euros para aquellas personas seleccionadas por el artista para asistir como alumnado directo.

Los interesados en asistir como oyentes deberán remitir su solicitud a cursos@amigosoperacoruna.org con la ficha de inscripción cubierta, una copia del DNI por ambas caras y el justificante de la matrícula, que en este caso es de 50 euros. Por primera vez, los estudiantes de conservatorios que asistan como oyentes tendrán un descuento del 10 %, adjuntando una copia de su carné del centro educativo en la solicitud.