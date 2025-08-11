As Pontes destina 47.000€ ao programa “Eu almorzo no cole»

O Concello das Pontes, a través da Concellería de Benestar Social, destinará 47.000 euros ao programa municipal «Eu almorzo no cole» durante o curso escolar 2025-2026, xestionada a través das ANPAS dos centros educativos de Educación Primaria do municipio e que contou durante o curso pasado coa participación de máis de 120 familias pontesas.
A concelleira de Benestar Social, Tania Pardo, explicou que “este programa, posto en marcha no ano 2019, ten como obxectivo principal axudar ás familias pontesas a compatibilizar a vida laboral e familiar, ao tempo que promove hábitos saudables entre a poboación máis nova mediante propostas de almorzos baseadas no consumo de froitas e lácteos, así como actividades lúdicas relacionadas coa práctica de exercicio físico”.
Así mesmo a responsable municipal apuntou que “nestes 15 anos comprobamos como cada vez son máis as familias que, por incompatibilidades horarias, precisan deixar aos seus fillos e fillas no colexio antes do inicio da xornada escolar. Ademais, o programa conta cunha excelente acollida entre o alumnado. Estas son as razóns principais polas que o goberno local aposta por manter e incrementar a partida orzamentaria desta iniciativa municipal, para continuar dando resposta ás necesidades da veciñanza”.