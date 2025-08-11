Este domingo se registraron dos incendios forestales en Monfero uno ya está controlado y el otro estabilizado

Dos incendios forestales iniciados en el término municipal de Monfero en la jornada del domingo y que afectan a la parroquia de San Fiz y a la de Queixeiro, en este último dentro del Parque Natural de las Fragas do Eume, todavía no se han dado por finalizados aunque el primero de ellos, según informa la conselleira de Medio Rural ya está controlado y el de Queixeiro se encuentra estabilizado.

El incendio declarado en la parroquia de San Fiz, fuera de las Fragas, se inició a las cuatro y cuarto de la tarde de ayer en la zona de Santa Xiá, quedando controlado a primeras horas de la madrugada de este lunes.

Afectó a cinco hectáreas y para sofocarlo se contó con un técnico, tres agentes y seis brigadas, auxiliados por seis motobombas y una pala y por dos helicópteros y un hidroavión. También se contó con la ayuda de vecinos de la zona. Al parecer el incendio se debió al saltar chispas de un poste de la luz, de media tensión. El hidroavión se abasteció de agua en el lago de As Pontes.

El segundo incendio se inició a las cinco de la tarde del domingo en la zona de San Bartolomeu, en Queixeiro, quedando estabilizado a las ocho y media de la tarde del mismo domingo afectando al Parque Natural de las Fragas do Eume. La superficie afectada estimada provisional según señaló Medio Rural es de 5 hectáreas. Fue necesario desalojar, por precaución a los visitantes al monasterio de Caaveiro y a los clientes de la taberna cercana, en el término municipal de Capela.

Para su extinción se movilizaron nueve agentes y diez brigadas, auxiliados por seis motobombas, una pala y un helicóptero.