Pablo López analiza la pretemporada del Racing de Ferrol tras la derrota ante el Sporting de Gijón

El Racing de Ferrol cae ante el Sporting de Gijón en Ribadeo (0-3)

El entrenador del Racing de Ferrol, Pablo López, analizaba este domingo a pie de campo la situación del equipo tras la derrota ante el Sporting de Gijón en Ribadeo, lamentado la mala suerte del equipo en este partido, con varis «ocasiones clarísimas» marradas en la primera parte…y comentando para los medios el resto de partidos ya disputados (fuente Racing Club Ferrol):

El racinguista Ander Gorostidi, en declaraciones tras el Racing de Ferrol-Real Sporting (fuente Racing Club Ferrol):

Ficha técnica del torneo Breogán disputado en el estadio Municipal Pepe Barrera de Ribadeo.

Racing de Ferrol: 0

Migue Leal (Mardones, min 61 ), Parera (César, min 45), Pujol (Ántón A, min 69), Zalaya. A. Ramón (Ferreira, min 78); Gorostidi, Gelardo (Álvaro Peña, min 45), Jairo (Carballo, min 78); Álvaro Juan (Azael min 61), Pascu (Tenreiro, min 69) y Escobar (Dani G., min 69 ).

Sporting de Gijón: 3

Caicedo, Cristian Joel; G. Rosas, Curbelo, Perrin, Diego S.; Nacho Martín, Corredera; Mancha (C. Hernández, min 73), Yosmel (Amadou, min 45) y Prendes.

Goles: 0-1, Caicedo (min 24); 0-2, Rosas (min: 55); 0-3, Amadou (min 76).

Árbitro: Iván García Rey. Una única tarjeta amarilla al sportinguista Diego Sánchez en el min. 89.

Asistencia: 2.000 espectadores.