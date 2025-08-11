El cantante Geno abarrota el monasterio de Santa Catalina de Montefaro

El Monasterio aresano de Santa Catalina de Montefaro vivió un nuevo Jueves musical en una de sus jornadas más participativas.

La Asociación de Amigos del Monasterio, dentro de sus actividades culturales, presentaba el concierto de Geno. Geno, funcionario mugardés, afincado en Cervás desarrolló su vida laboral en Ferrol y es muy conocido en Ferrolterra por sus comparecencias musicales y la labor que desarrolló como edil en el concello de Ares. De extraordinaria voz y gran sensibilidad a la hora de interpretar, en casi hora y media de concierto desplegó un atinado repertorio que encandiló al público.

Con entrada libre se congregaron más de cien personas y tuvieron que habilitarse sillas para que oyeran el concierto con comodidad. Interpretó canciones muy conocidas que bascularon entre la música gallega y la mexicana pasando por el pop español. Quizás uno de los mejores temas interpretados fue el Santa Lucía de Miguel Ríos, no en vano el cantante confesó que hacía décadas había ganado un concurso de karaoke con él. Afinadísimo, con dominio escénico y arropado por un buen equipo de sonido que transmitía música y voz a la perfección llenaba el majestuoso claustro pétreo con melodías de ayer .. y no de tan ayer , pero muy apropiadas al auditorio, muy equiparado en sexos y con predominio de mayores de 50.

La Asociación de Amigos del Monasterio en este campo hace una ingente labor social. Supone todo un lujo asistir a un concierto de un gran cantante con música en directo y es algo no está al alcance de todos. O tienen lugar en grandes capitales, o sus entradas son caras, o cuando se tiene una edad se temen las aglomeraciones. Aquí sucede todo lo contrario. Está muy cerca de Ares, Ferrol, Mugardos, Pontedeume, el marco es incomparable y consiguen que se pueda escuchar música con toda comodidad disfrutando del momento y con entrada libre. Con todos estos factores, el público sale encantado.

La Asociación hace una ímproba labor cultural con actividades de todo tipo para mayores y pequeños, junto a la difusión del Monasterio. Sus últimas actividades del verano han tenido una gran aceptación. Teatro clásico, el cantante de poprock Mañu, la conferencia de María Fidalgo Casares sobre pintura gallega y por último el exitoso concierto de Geno