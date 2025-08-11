Los Trenes Turísticos de Galicia ya alcanzan una ocupación del 80 %, según la Xunta

La Xunta ha destacado que, «la buena acogida un año más» de los Trenes Turísticos de Galicia, ha hecho que muchos hayan colgado ya el cartel de lleno. En concreto, cuatro de las siete rutas con viajes este mes ya no tienen disponibilidad, pero aún quedan plazas en las otras tres; la de Monterrei, Valdeorras y As Mariñas

Así, para aquellas personas que quieran disfrutar en agosto de esta propuesta turística, hay billetes a la venta para la Ruta de Monterrei, con salida el día 16; la de As Mariñas, para el 23; y para el tren del día 30 que hace la Ruta de Valdeorras.

Los cuatro trayectos que ya agotaron sus plazas pertenecen a las rutas de los Faros, de las Rías Baixas, a la de la Ribeira Sacra por el río Sil y, también, al trayecto por el Miño.

Tal y como ha indicado la Xunta en una nota de prensa, en septiembre aún queda espacio en los trenes de los Pazos y de la Ribeira Sacra por el Miño, con salida el día 20; y para el de Valdeorras, que sale el 27. Por el contrario, ya no quedan plazas para la ruta de los faros de 6 de septiembre, pero hay disponibilidad para el último de los trayectos, que recorrerá la Ruta de los Quesos el día 4 de octubre.