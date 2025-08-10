Se inició con éxito y masiva afluencia de público la XXVII Baixada de Carrilanas de Valdoviño

La XXVII Baixada de Carrilanas de Valdoviño ha arrancado este fin de semana con una masiva afluencia de público, congregando a centenares de personas en las inmediaciones de la capilla de San Mamede. La primera jornada de esta cita deportiva, disputada este sábado, puntuable para los campeonatos de España y de Europa, así como sede de la primera Copa del Mundo de la especialidad, ha ofrecido a los asistentes un espectáculo de pura adrenalina y habilidad.

Los pilotos demostraron su destreza en las bajadas de entrenamiento y en la primera bajada oficial, alcanzando velocidades de vértigo que hicieron las delicias de un público entregado.

La organización, una vez más, destacó por su meticulosidad en la planificación, con especial énfasis en la seguridad de los participantes y de los espectadores.

En este aspecto, contaron con la colaboración de la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que velaron por el correcto desarrollo de la jornada.

Además del deporte, la solidaridad también tuvo su espacio. La delegación valdoviñesa de Manos Unidas instaló por segundo año consecutivo un puesto de merchandising solidario, que recibió una excelente acogida por parte del público.

A pesar de las altas temperaturas, una brisa refrescante hizo más agradable la tarde, creando el ambiente perfecto para las actividades complementarias que se desarrollarán a lo largo del fin de semana, como la cena carrilaneira y el festival de karaoke.

Este domingo

El evento continuó en la mañana de este domingo con la bajada infantil y de correpasillos a las 12:00 horas, seguida de una sesión vermú y una paellada de marisco.

Por la tarde, se celebrarán la segunda y tercera bajadas oficiales (16:30 h y 18:00 h, respectivamente), que culminarán con el esperado concurso de saltos.