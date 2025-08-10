El Gobierno gallego advierte de un incremento de las temperaturas para este domingo en diversas zonas de la comunidad

En el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, el Gobierno gallego ha informado de que se espera un repunte de temperaturas para este domingo en la comunidad.

De este modo, se aumentan a nivel 3 –rojo– las zonas Noroeste, Miño y Montaña de Ourense y Valdeorras, asimismo, se mantienen en nivel 2 –naranja– el interior de Pontevedra y Montaña de Lugo y, finalmente, en nivel 1 las zonas Sur de Lugo y sur de Ourense.

En este contexto, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas en los ayuntamientos de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra que están en alerta a causa del episodio de calor.

Quedan permitidas las actividades acuáticas, con la recomendación de que no se realicen en las horas centrales del día, es decir, de 12.00 a 17.00 horas.

La Consellería de Sanidade ha recordado que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: personas mayores de 65 años y niños menores de cuatro años, sobre todo los menores de un año; personas que padecen patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, Alzheimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.

También son grupos de riesgo las personas que tomen determinados fármacos, diuréticos, consumo importante de alcohol, etc.; y personas en determinadas situaciones.