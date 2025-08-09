O Parrulo Ferrol cerró su fin de semana en Portugal jugando ante Río Ave

La segunda parada de la pretemporada en Portugal de O Parrulo Ferrol fue Vila do Conde, para visitar en la tarde del sábado al Río Ave, de la Primera División lusa, cayendo por un ajustado 2-1.

Los parrulos llegaban a este partido con poco descanso, tras visitar en la noche del viernes al SC Ferreira do Zezere. Sobre la pista eran los locales los que se ponían por delante en los primeros instantes, en una jugada de mala fortuna para los ferrolanos, con un gol de rebote dentro del área.

A pesar de esto, el juego estaba igualado y disputado, con el Río Ave alternando el juego de cuatro con el de cinco con su portero, lo que los llevaba a ampliar distancias a los cinco minutos.

Los jugadores de O Parrulo Ferrol no se rendían, buscando el gol que les permitiera recortar distancias, teniendo Gonzalo Santa Cruz una buena ocasión que se le iba alto por poco, como también la tenía Jhoy dentro del área, pero los de Vila do Conde lograban sacar el balón bajo palos. Tras estos intentos, quien conseguía anotar era Gabriel Penezio, en su primer partido como parrulo, al robar un balón en media pista, picándosela al portero a su salida para lograr el 2-1.

Con esta mínima distancia en el marcador, los ferrolanos seguían teniendo las ocasiones más claras, como en un nuevo robo de balón en media pista, en esta ocasión de Turbi, pero su disparo se iba por encima del larguero por muy poco, por lo que con este 2-1 se llegaba al descanso.

Tras la reanudación, el Río Ave seguía alternando el juego de cuatro con el de cinco en los primeros minutos, mientras que Canoli también tenía sus primeros minutos en esta pretemporada en la portería parrula, realizando buenas intervenciones.

Las ocasiones de los jugadores de O Parrulo Ferrol continuaban, como la que tenía Gonzalo Santa Cruz, tras girarse sobre sí mismo dentro del área, pero el balón se le marchaba alto por escasos milímetros y, poco después, era Niko Vukmir el que llevaba el peligro con un tiro dentro del área que evitaba el portero luso.

Los ferrolanos querían derribar el muro defensivo del Río Ave, con múltiples llegadas, por medio de Iván Rumbo o Rubén Orzáez, pero todas con el mismo resultado, evitándolas el meta.

Las cosas se complicaban a O Parrulo Ferrol al llegar a su sexta falta cuando quedaban seis minutos para el final, pero el Río Ave lanzaba fuera el doble penalti, mientras que, dos minutos después, la tenía Rubén Orzáez en una falta directa en el borde del área directa a la escuadra, pero el portero del Río Ave sacaba una gran mano y la última ocasión la tendría Jhoy en el último minuto en un robo dentro del área al que no llegaba nadie a su centro al segundo palo, por lo que este 2-1 acabaría siendo definitivo.

Con esto, finaliza este primer tramo de la temporada en Portugal, regresando este lunes a los entrenamientos en su segunda semana de pretemporada, ya con la vista puesta en el tercer test, ante Noia Portus Apóstoli que se disputará el sábado 16, a las 20:00 horas, en el Pabellón de Bertamiráns.