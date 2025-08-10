Oferta de Actividades Deportivas en Ares para arrancar en setembro

Estableceranse dous períodos de inscrición: o primeiro dende este luns 11, ás 14:00 h., até o 21 de agosto para empadroados e, a partir desa data, para os non-empadrados. Ambos os procesos estarán operativos ata que se completen os grupos.

A concellaría de Deportes de Ares desvela o conxunto de actividades deportivas municipais ao que poderá sumarse a veciñanza a partir do 1 de setembro, data de inicio da oferta, amais de informar do proceso administrativo para sumarse a elas. Así, Ares contará despois do verán con sesións de ioga na Casa da Xuventude, ximnasia nas contornas de Cervás e Caamouco, tonificación, baile latino e zumba no pavillón polideportivo e pilates no centro urbano. A oferta diríxese a persoas maiores de 14 anos, sendo unha boa forma de comprometerse coa práctica deportiva ao longo do ano.

As inscricións xestionaranse de xeito telemático dende a web institucional, www.concellodeares.gal, no apartado correspondente a Actividades Deportuvas Municipais, en dúas quendas. Primeiro será para os empadroados do 11 ao 21 de agosto e, posteriormente a partir do 22 de agosto, para os non empadroados na vila.

Unha vez pechados os períodos de reserva de praza, o departamento de Deportes comunicarase individualmente cos interesados vía correo electrónico para informar dos seguintes pasos administrativos, a dispoñibilidade de prazas e a data de inicio de cada actividade, en función do seu horario.

Do 9 ao 16 de setembro, ambos inclusive, farase o pagamento de matrícula (10,13 euros para empadroados e 18,99 euros para non empadroados) en a taxa correspondente segundo a actividade.

