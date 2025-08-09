El Racing de Ferrol refuerza su ataque con la llegada de Raúl Dacosta

El Racing Club Ferrol ha llegado a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona para el traspaso, a coste cero, de Raúl Dacosta (Ourense, 2002). El futbolista, que se desempeña con soltura en cualquiera de las posiciones ofensivas del último tercio del campo, se pondrá de forma inmediata a las órdenes dePablo López para completar la pretemporada.

Dacosta se inició en la práctica del fútbol en el CD Ourense, pasando con posterioridad por las canteras del Real Club Celta y Real Madrid. Todavía en edad juvenil llegó al RCD Espanyol, en cuyo filial ganó protagonismo. Después de tres temporadas en la entidad perica, recaló en la SD Ponferradina. Desde allí dio el salto, la pasada campaña, al Barça Atlètic.

Pese a su juventud, el futbolista ourensano cuenta con experiencia en la categoría, pues entre Primera Federación y Segunda División B acumula más de 50 partidos y 3.700 minutos. En la última campaña disputó 27 encuentros con un promedio de algo más de 73 minutos por partido.

Además de por su polivalencia, Dacosta destaca tanto por su capacidad individual de desborde como de asociación con sus compañeros, así como por su potencia de tiro y peligro a balón parado.