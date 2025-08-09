El incendio de Chandrexa de Queixa duplica su dimensión durante la noche y calcina 450 hectáreas

Un incendio forestal en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, activo desde las 15.51 horas de la tarde del viernes, ha duplicado su dimensión durante la noche y ya calcina 450 hectáreas, según la última actualización sobre incendios enviada por la Consellería do Medio Rural.

Alrededor de las 21.30 horas, la Xunta informó de que la dimensión del fuego era de 200 hectáreas; dos horas después, en torno a las 23.30 horas, ya había crecido hasta las 300. Con todo, fuentes de la Consellería trasladan que, en principio, no existe ningún riesgo para viviendas próximas, ya que se trata de una zona de sierra.

Por el momento, para su extinción se han movilizado seis técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, siete palas, dos unidades técnicas de apoyo y seis aviones.

En este contexto, un integrante de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza necesitó ser evacuado debido a un golpe de calor durante las tareas de extinción. Según informan fuentes de la Consellería, se mareó por un «posible golpe de calor» mientras trabajaba en una jornada de ola de calor con elevadas temperaturas en la provincia ourensana. El trabajador fue evacuado en la tarde del viernes en el propio helicóptero de la BRIF hasta su base en Laza, desde donde fue trasladado a un centro de salud.

INCENDIO EN PADRENDA

Asimismo, se ha declarado un incendio a las 22.03 horas del viernes en el ayuntamiento de Padrenda (Ourense), parroquia homónima, que según las últimas estimaciones provisionales supera las 20 hectáreas. Hasta el lugar se han desplazado, por ahora, cuatro agentes, 10 brigadas, cuatro motobombas y una pala.

En la misma provincia, un fuego declarado en Rairiz de Veiga, parroquia de Guillamil, a las 16.39 horas del viernes fue extinguido durante la madrugada, a las 03.25 horas, tras quemar 2,72 hectáreas. Participaron siete agentes, 12 brigadas, nueve motobombas y dos helicópteros, entre otros.

Además, un conato iniciado en la misma tarde en Salvaterra do Miño, parroquia de Fiolledo, fue extinguido al poco tiempo, a las 19.55 horas, para lo que intervinieron una brigada y una motobomba.

EXTINGUIDOS CINCO GRANDES INCENDIOS EL VIERNES

Por otra parte, se han podido extinguir varios de los fuegos de mayor afectación de esta semana. Así, el de la parroquia de San Pedro de Batalláns, en As Neves (Pontevedra), se apagó a las 20.52 horas del viernes tras dos días activo. Allí fue necesario activar la Situación 2 como medida preventiva por proximidad a viviendas e incluso llevar a cabo desalojos durante la tarde del miércoles, cuando se inició.

El fuego, originado a las 16.41 horas de esa jornada, afectó finalmente una superficie de 89,88 hectáreas. Para su extinción se movilizaron seis técnicos, 17 agentes, 26 brigadas, 20 motobombas, cuatro palas, tres unidades técnicas de apoyo, seis helicópteros y dos aviones.

También quedó extinguido uno de los incendios de A Fonsagrada (Lugo); en este caso, el de la parroquia de Cereixido, apagado a las 19.20 horas y con una dimensión final de 30 hectáreas, 25 de arbolado y cinco restantes de monte raso. El fuego se inició en el mediodía del miércoles, a las 13.07 horas. Con todo, el de Monteseiro permanece activo y quema 120 hectáreas.

Durante la tarde del viernes también se extinguieron los incendios de Salceda de Caselas (Pontevedra), parroquia de A Picoña, apagado a las 16.46 horas y que ha quemado 91 hectáreas (78 de arbolado y 13 de raso) y As Pontes (A Coruña), parroquia de O Freixo, extinguido a las 17.00 horas con una superficie de 23,15 hectáreas (17,4 hectáreas de arbolado y 5,79 de raso).

Además, a las 12.29 horas ya había quedado extinguido el gran incendio forestal del municipio ourensano de Vilardevós tras arrasar 578,7 hectáreas desde que se declaró hace una semana, el 1 de agosto. Es el mayor fuego en lo que va de año en Galicia.

Por otra parte, están controlados los incendios de: Camariñas (A Coruña), parroquia de Xaviña (50 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), y parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), parroquia de Brantuas (200 hectáreas).