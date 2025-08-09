El puerto ferrolano recibió este sábado, por segunda vez en este año, la visita del crucero “Diana”

Continúan llegando cruceros al puerto ferrolano y en esta ocasión, desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde de este sábado, día 9 de agosto, el “HS Diana” fue uno de los visitantes a las aguas de la ría.

Un buque, crucero de lujo con capacidad de unas doscientas personas entre pasajeros y tripulantes efectuó su segunda visita a Ferrol en este año, la anterior fue el 14 de mayo.

Eran las ocho de la mañana cuando procedente de Santander entraba entre castillos y atracaba en el muelle comercial de Curuxeiras al mando del capitán, Vladimir Votiacov.

Muchos de los visitantes salieron a pie y otros se decidieron por los buses lanzadera que habilitó, gratuitamente, para ellos el puerto, recogiéndolos en el muelle a pie de buque para llevarlos hasta la plaza de Galicia. Asimismo se entregaron folletos informativos sobre la ciudad. Tuvieron tiempo a visitar los museos Naval y de Exponav, efectuaron compras en el comercio local y su presencia también se advirtió en los establecimientos de hostelería.

También el puerto, dispuso de informadores turísticos con alto nivel en varios idiomas, historia y cultura de la ciudad y comarca para recomendar a los pasajeros que visitar.

Como broche final, la banda de gaitas «Agarimo» de Catabois, amenizó la salida del barco, donde los pasajeros no dejaban de aplaudir y bajar a tierra a hacerse fotos con los gaiteiros. El crucero emprendía viaje rumbo al puerto de Leixoes.