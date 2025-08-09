María Paz e Adrián Vázquez vencen en San Sadurniño na III Cronoescalada Sanrockeira

Na modalidade de estrada, o podio absoluto masculino completárono Iván José Prieto Bellón e Alejandro Carreira Villaverde, mentres que en BTT o mellor tempo entre os homes foi para Jorge Abeal Orgeira, seguido de Miguel Anxo Nogueira Pérez e David Serantes Varela.
No apartado feminino, tras María Paz Gago, situáronse Cristina Calvo Gunturiz e Clara Gabeiras Piñeiro -ambas de Naraío, por certo-, nunha competición marcada tamén polo ambiente festivo que se viviu en practicamente todo o percorrido e en especial no Eirexado, en Lourido e na meta de Quintiá.
No apartado Máster 50 en bici de estrada os tres mellores tempos rexistráronos, por esta orde, Juan Luis López de Guereñu -ganador o ano pasado-, José Luis Fernández Caaveiro e José Javier Rodríguez Fernández. En BTT os máis rápidos en homes Máster 50 foron Álvaro López Fariñas, Fernando López Saavedra e Jorge Soto Vázquez. As tres únicas mulleres da proba foron tamén quen ocuparon o podio nesta categoría de idades.
A cronoescalada estivo organizada polo club ciclista Biela e Chaveta e o Concello de San Sadurniño, coa colaboración da Deputación da Coruña. Desde a organización destacan a elevada participación e a ausencia de incidencias, reforzando así o prestixio que a cita foi acumulando nas súas tres edicións.
As clasificacións completas están dispoñibles na web www.emesports.es e, ademais, poden revivirse os mellores momentos da proba volvendo ver o vídeo en streaming emitido por Francisco Bermúdez Prieto -Fran da Lobeira- a través da canle A Lobeira Today, compartido no facebook do club Biela e Chaveta.
Última cita, a BTT nocturna do 19 de setembro
O calendario ciclista anual rematará o venres 19 de setembro coa Ruta BTT nocturna, que sairá ás 21:00 horas do CPI de San Sadurniño. Haberá dous percorridos: un de dificultade baixa de 19 km e outro de dificultade media de 22 km, ambos por pistas, camiños e corredoiras do concello.
O evento ofrece 125 prazas para persoas a partir de 8 anos, que se poderán reservar gratuitamente ata as 14:00 horas do 17 de setembro. A inscrición, gratuíta, pode facerse a través deste formulario. Tamén se pode ampliar información no correo agustin.perez@sansadurnino.