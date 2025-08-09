María Rivas ofrece máxima colaboración das Forzas e Corpos de Seguridade para garantir unha celebración segura do Rally de Ferrol

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu a Xunta de Seguridade convocada con motivo da celebración do Rally de Ferrol, que terá lugar os días 22 e 23 de agosto e que reunirá na cidade e nos municipios da contorna a milleiros de afeccionados ao motor.
Na reunión participaron membros da “Escudería Automovilística de Ferrol”, entre eles, o presidente, Germán Castrillón, o alcalde de Irixoa, José Ángel Roca, a concelleira de Seguridade de Ferrol, Carmen Pieltain, así como mandos e representantes da Policía Nacional, da Garda Civil, da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local de Ferrol, entre outros, María Rivas trasladou o compromiso da Subdelegación do Goberno e do conxunto das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para garantir que a proba se desenvolva con máxima seguridade.
“O Rally de Ferrol”, sinalou, “é unha cita consolidada no calendario deportivo galego, que atrae a uns 130 participantes e a máis de 20.000 persoas chegadas de diferentes puntos da comunidade, polo que imos despregar un operativo de seguridade á altura do evento, coa máxima coordinación entre administracións e corpos de seguridade para que a única noticia sexa o éxito deportivo e o desfrute de pilotos e afeccionados”, destacou a subdelegada.
María Rivas agradeceu de maneira especial o traballo e a implicación da escudaría organizadora e dos efectivos da Policía Nacional, da Garda Civil —incluíndo Tráfico— e da Policía Local, “porque sabemos que garantir a seguridade deste tipo de probas require un esforzo extraordinario, especialmente nesta época do ano, cando as forzas de seguridade tamén están a atender outras situacións como as emerxencias por incendios forestais”.
A Xunta de Seguridade permitiu revisar e reforzar os protocolos de actuación conxunta, tanto a nivel de tráfico como de seguridade cidadá, coa participación dos equipos policiais, técnicos e responsables operativos de todos os corpos implicados.
Así, o dispositivo específico será similar ao de edicións anteriores polo seu bo funcionamento e centrarase en garantir a mobilidade, a prevención de riscos e a resposta ante posibles incidencias, co obxectivo de que o Rally de Ferrol 2025 se desenvolva con normalidade, seguridade e a máxima afluencia de público.