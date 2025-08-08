Fallece en la playa de Ares una vecina de Limodre, Fene

Una bañista, Mª M. V.S. de 70 años de edad, vecina de Limodre, Fene, ha fallecido tras ser rescatada del agua en la playa urbana situada en el centro de Ares, en la avenida de Saavedra Meneses.

A las 15,19 de la tarde se recibió en el Cetro Integrado Ás Emerxencias-112 Galicia la llamada de un particular informando de que acababan de sacar del agua a la mujer y le estaban practicando maniobras de reanimación.

De inmediato se alertó desde el CIAE-112 a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Al parecer fue una niña la que advirtió como a la altura de la rampa, casi frente al restaurante el «Pez rojo«, se veían flotando boca abajo el cuerpo de una mujer, que resultó ser el de la vecina de Limodre, una habitual a la playa aresana.

A pesar de tratar de salvarle la vida realizando maniobras de reanimación, la mujer falleció en el lugar. Se comentaba que quizás al estar en el agua hubiese tenido un infarto.

Poco más tarde y con autorizaciòn judicial para el levantamiento del cadáver, este fue trasladado en un furgón judicial a las dependencias del Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol en donde se le practicó la autopsia y ya más tarde el cadáver de la infortunada fue llevado al tanatorio de Vilar do Colo