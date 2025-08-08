Buen primer test de O Parrulo Ferrol en Ferreira do Zezere

O Parrulo Ferrol transmite buenas sensaciones en su estreno en esta pretemporada, venciendo por 3-4 en su visita al SC Ferreira do Zezebre, en un partido disputado en la noche del viernes, en el Pabellón Municipal de Ferreira do Zezebre (Portugal), en el Trofeo Ibérico del club local.

Se veían las caras dos equipos de la máxima categoría en sus respectivos países, con unos primeros minutos de adaptación al juego habitual en un primer partido de pretemporada, con múltiples rotaciones en ambos bandos.

Con el paso de los minutos el juego iba ganando en velocidad e intensidad, teniendo Gonzalo Santa Cruz la primera gran ocasión a los seis minutos con una volea desde el borde del área tras un córner que despejaba el meta local, aunque eran los portugueses los que se adelantaban dos minutos después, con un tanto de Jó con un tiro raso colocado al palo desde el borde del área.

A pesar de este gol encajado, los jugadores de O Parrulo Ferrol seguían mostrando buenas sensaciones, luchando por cada balón y, en el minuto 13, en una buena jugada de estrategia, Niko Vukmir se estrenaba como parrulo con un gol por toda la escuadra dentro del área. Para desgracia de los ferrolanos, la alegría duraba menos de un minuto, lo que tardaba Jó en volver a marcar con un gol en la frontal del área por raso.

Esto no cambiaba la dinámica del partido, con un O Parrulo Ferrol que buscaba el empate, teniendo una buena oportunidad Novoa con un centro-chut en el borde del área que despejaban entre un jugador y el meta del SC Ferreira do Zezere. Los locales también tuvieron ocasión para ampliar distancias con tiro en el borde del área al primer toque a media altura que evitó Mati Starna con una gran estirada.

Los dos equipos se ponían con cinco faltas en la recta final del periodo, pero eso no hacía bajar la intensidad, con los parrulos logrando empatar en el último minuto en una jugada de falta peligrosa en el borde del área, que empezaba Gonzalo Santa Cruz y acababa con un gol de Novoa por toda la escuadra.

A falta de cuatro segundos los ferrolanos cometían su sexta falta, pero Mati Starna lograba evitar el doble penalti del SC Ferreira do Zezebre con una gran parada en el chut por el centro, por lo que con este 2-2 el partido se iba al descanso.

El segundo tiempo continuaba con la misma intensidad sobre la pista, con los portugueses buscando ponerse por delante en los primeros minutos, teniendo una doble ocasión en el borde del área que evitaba Mati Starna, pero, a los cinco minutos, Gonzalo Santa Cruz dejaba el mejor gol del partido, con una tijereta dentro del área que acababa por toda la escuadra al recibir un balón largo desde atrás, consiguiendo el 2-3.

O Parrulo Ferrol estaba por primera vez por delante en el marcador y el SC Ferreira do Zezebre subía sus líneas, haciéndose con la posesión, pero los ferrolanos realizaban un buen trabajo defensivo en su área, aunque no pudieron evitar el empate de Lourenço Aguiar en un potente tiro raso desde el borde del área colocado al palo.

Los ferrolanos iban a más, a pesar del cansancio ya acumulado, teniendo Gonzalo Santa Cruz una buena oportunidad en una jugada personal desde el lateral, pero su tiro dentro del área se marchaba alto. En la siguiente llegada los parrulos no perdonaban, con un gol de Turbi dentro del área, en minuto 33, tras darse la vuelta sobre sí mismo, tras recibir un buen pase entre líneas de Xavi Cols.

El SC Ferreira do Zezere iba con todo en la recta final del partido, con los parrulos siendo un muro en defensa y aunque los locales enviaban un balón al palo a falta de 14 segundos, el marcador no se movería más y este 3-4 sería definitivo.

Este sábado, O Parrulo Ferrol tendrá su segundo test en Portugal, visitando en esta ocasión al Río Ave, en un partido que se disputará a partir de las 18:00 horas (horario español), en el Pabellón de Vila do Conde.