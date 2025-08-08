Agenda finde, del 9 al 10 de agosto, en la zona norte

CELEBRACIONES

Día 9.-Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia

Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Día internacional del niño.

Día 10.-Día Mundial del León

SANTORAL

La Iglesia Católica celebra la festividad de

Día 9.- Santos Román, Secundino, Marceliano, Firmo y Rústico.

Día 10- Santos Lorenzo, Basa y Paula

HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

Día 9.-(1764)- Nació en Betanzos Ramón Lorenzo Romay Jiménez de Cisneros, (+ Madrid el 23 de mayo de 1849) . Fue un marino gallego. Ministro de Marina, Capitán General de la Armada y senador por A Coruña.

(1945)- Una bomba atómica estadounidense es lanzada sobre la ciudad de Nagasaki en Japón matando entre 60 mil y 80 mil personas

Día 10.-(997)–Las tropas de Almanzor entran en la ciudad de Santiago de Compostela llevándose como botín las campanas y las puertas de la catedral.

(1958)- Nació en Ferrol Fausto Escrigas Rodríguez.Almirante (r) de la Armada Española.

FIESTAS Y MERCADOS EN LA ZONA NORTE

EN FERROL

—-Fiesta del grumete, en Curuxeiras

Con una degustación de productos de la ría de Ferrol, a precios populares continúa la III Edición de la Fiesta del Grumete.

ACTIVIDADES INFANTILES.

Sábado 9.- Hinchables: 12:00 a 14:00 – 16:00 a 19:00h. Taller de chapas e pintacaras + juegos populares con premios: 19 a 21:00h.

Domingo 10 .-Hinchables: 12:00 a 14:00 – 16:00 a 19:00 h. Fiesta de la Espuma: 19:00 a 20:00 h. Taller de chapas e pintacaras de 20 a 21:00 h.

DEGUSTACIÓN DE MARISCOS

Sábado 9 y domingo 10.-De 13:00 a 16:00 h. e de 20:00 a 23:00.h. (navajas, vieiras, sardinas, almejas, percebes, empanada y tarta de Santiago).

—-Feria de la Cerveza, en la plaza de Armas

Nueva edición de esta feria dedicada a la cerveza artesana que tendrá lugar hasta el domingo . día 10

Los asistentes podrán degustaruna gran variedad de cervezas elaboradas de forma artesanal acompañadas de deliciosas propuestas culinarias de losfoodtrucks. También se llevarán a cabo conciertos, juegos populares, obradoiros,y mucho más.

—-Fiestas patronales en San Román de Doniños

Las fiestas patronales de San Román de Doniños en Ferrol se llevarán a cabo del 8 al 10 de Agosto .

Sábado 9 , comenzará con salvasen honor a San Román a las 8.00 horas, un recorrido por la parroquia a las 9.00 horas con el grupo de gaitas O Punteiro de Carmiña, y una misa solemne con procesión a las 13.00 horas.

Por la tarde, habrá una sesión vermú con el grupo Atenas a las 14.30 horas.

La noche culminará con una gran verbena a las 23.00 horas, amenizada por el grupo Atenas y el dúo Vicio, seguida de sorteos, lucería nocturna y la actuación del DJ Dani Insua a las 00.00 horas.

Domingo 10 , las celebraciones iniciarán con salvas y alboradas a las 8.00 horas. A las 14.30 horas, habrá una sesión vermú extendida con el dúo Boreal. Para los más pequeños, a las 18.00 horas, fiesta infantil organizada por Fiestoke.

EN ARES

Fiestas de San Roque

Viernes, día 8. E n esta primera jornada de fiesta en honor a San Roque se celebrará a partir de las 13.00 horas la Fiesta del Langostino, evento gastronómico que estará amenizado por Os Pimos.

Habrá hinchables y fiesta de la espuma para los más pequeños a partir de las 17.30 horas

Sábado, día 9 , Los festejos comenzarán a las 10.00 horas con alboradas a cargo de la banda de gaitas Ría de Ares. A las 11.00 horas se disputará la XXXIII Milla Urbana.

A las 19.30 horas la charanga Charandonga animará las calles de la villa y a las 23.00 horas dará inicio la verbena amenizada por el grupo La Bamba.

Domingo, día 10 , A las 10.00 horas una tirada de bombas de palenqueanunciará el inicio de los festejos. A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Roque, y acto seguido tendrá lugar la procesión, acompañada por el grupo de gaitas Aresán. Al finalizar habrá baile regional con el grupo Areas do Mar, que dará paso al reparto de las bolsas de uvas.

A las 20.00 horas, batucada con el grupo Retumbatuke Percusión en el Paseo Marítimo y a las 22.30 horas dará inicio la verbena con el grupo América de Vigo.

A las 00.00 horas habrá una gran sesión de fuegos de artificio.

EN AS PONTES

Día 8.-Se celebra una jornada repleta de actividades culturales y de ocio bajo el nombre Un Mar de Lecer. Este evento promete transformar la localidad en un vibrante escenario para el disfrute de todos los públicos, desde la tarde hasta bien entrada la noche.

La programación dará comienzo a las 18:00 horas con la representación teatral «Ghop» a cargo de Teatro ao Cubo Posteriormente, a las 20:00 horas, el público podrá disfrutar de la propuesta de Trappu Zaharra Teatro Trapero con su espectáculo «Dale Ramón». La música tomará el relevo a las 21:30 horas con un concierto muy esperado de A Banda da Loba, presentando su show «Louismo«.

Como colofón a la jornada, a las 23:00 horas, se iluminará el cielo de As Pontes con un espectacular show pirotécnico. Para cerrar la noche, a partir de las 23:45 horas, el reconocido DJ Alex Romero será el encargado de poner el broche musical, animando a los presentes a bailar y continuar la celebración.

EN CARIÑO

XLVII Mostra de teatro galego

Viernes 8 , a las 12:00h en el Auditorio Municipal, Caramuxo Teatro presentará «Crisálida«. La entrada tiene un coste de 1,50€.

A las 22:00h en el Auditorio Municipal, la Compañía Galeatro presentará «Arte Sen Guión«.La entrada cuesta 6€.

Sábado 9 , a las 12:30h en la Praza da Pulida, Zirko Txosko presentará «Oh Pera!». Es un espectáculo de circo gratuito para todos los públicos.

A las 21:00h en la Praza da Pulida, la Agrupación Assircopatas presentará «Rogelio III. La Fête«. La entrada es gratuita.

–—VII Festa Mariñeira.

Sábado día 9.-Fiesta dedicada al mar que tendrá lugar en la Praza Roxa a partir de las 20.00 horas. Los asistentes a la VII Festa Mariñeira podrán disfrutar de las actuaciones musicales de grupos y formaciones folclóricas como:-Charanga Alxibeiras -Grupo Maruxía -No Cómbaro -Cantareiras San Xiao do Trebo -Banda de gaitas San Xiao do Trebo- y -Grupo Xoaniñas San Xiao do Trebo

EN CEDEIRA

—-Día 10, a las 18 horas en el Parque Floreal XXII edición del Certame de Bandas de Música «Vila de Cedeira. Participan la Agrupación Musical de Oia; la Banda de Música de Abegondo; y la Banda de Música Vila de Cedeira.

EN MAÑÓN

Los vecinos de O Barqueiro celebran la fiesta en honor a Santa Rosa.

Sábado 9, comienza la jornada con la salida a las 11.00 horas del pasacalles, dando paso a las 13.30 horas a la celebración de la misa solemne en honor a la Santa. Finalizado el acto, dará comienzo la sesión vermú a cargo de los grupos Zona Zero y La Fábula.

Por la tarde habrá gaiteirada por las meriendas y a partir de las 23.00 horas, el grupo Zona Zero y La Fábula podrán música a la verbena.

Domingo 10, a las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en la capilla de Santa Rosa y acto seguido el grupo Pasión y la charanga Louband animarán la sesión vermú.

Por la tarde habrá gaiteirada y juegos populares.

EN MONFERO

Ciclo de conciertos que tendrá lugar en el interior del Mosteiro de Monfero y que serán de entrada gratuita.

Los recitales se celebrarán los domingos del mes de Agosto a las 18.30 horas.

Domingo 10 , Xoán Curiel; Xoán Curiel ao vivo.

EN MUGARDOS

Sábado, día 9.- En el Cantón de Cora tendrá lugar la Festa do Marisco. Desde las 13.00 horas y a lo largo de la jornada los asistentes podrán degustar mejillones a 5€, navajas, cigalas y churrasco a 12€. La música correrá a cargo de Jorge Latino y Dj Mike.

EN NARÓN

Hasta el domingo, día 10, se celebra el Gulliver Fest, en el Área Natural Muíño do Pedroso – Camping Río Xuvia. El programa de actividades incluye charlas, talleres, conciertos, actividades infantiles, una zona camper y acampada, actividades de yoga y un largo etcétera.

Algunas de la actividades programadas serán las siguientes:

Sábado 9

09.00; Yoga

10.00; Carrera de orientación

12.30; Escenario Campercover – Teatro sobre ruedas – Circanelo

17.00; Escenario Campercover – Crea Chapa del Gulliverfest

20.00; Escenario Campercover – Llegada Gulliver

21.15; Escenario Gulliver – Entrega de premios Camper Cover

21.30; Escenario Gulliver – Shake

23.00; La Duendeneta

23.30; Escenario Gulliver – La Regadera

01.00; Escenario Gulliver – La Duendeneta

Domingo 10

09.00; Yoga

11.00; Taller con Beatriz González

12.30; Escenario Campercover – Teatro sobre ruedas – Los Polis

13.30; Escenario Gulliver – Batukada Latexo

16.30; Escenario Gulliver – Gramola Gominola

18.00; Escenario Gulliver – Monoulious Dop

19.30; La Duendeneta

20.00; Escenario Gulliver – The Locos

21.30; La Duendeneta

EN ORTIGUEIRA

—-El Concello de Ortigueira presenta una nueva edición del ciclo musical Sons do Claustro, que llenará de música y arte las tardes de domingo del mes de agosto en el claustro del Ayuntamiento, siempre a las 20:00 horas

con entrada gratuita hasta completar aforo. En caso de condiciones meteorológicas adversas, los conciertos se trasladarán al Teatro de Beneficencia. La programación de este año es variada y de gran calidad, pensada

para todos los públicos

La programación incluye:

Día 19.-Habana Café Son, un grupo dedicado a la música tradicional cubana en vivo, formado por bajo, guitarra, percusión y voces, que interpreta tanto clásicos del son cubano como temas actuales con sabor caribeño. Su

propuesta evoca el espíritu de los ritmos cubanos auténticos y aporta energía vibrante a festivales y eventos culturales.

Sábado, día 9- Día da Xira. Comenzará la jornada con la xira campestre en el lugar de la Isla de Mera con la actuación de gaiteiros Los Trevillas que recorrerán la parroquia. A las 14.00 horas dará inicio la sesión vermú con el dúo Maracaibo. Por la tarde habrá juegos para los más pequeños

Por la noche el dúo Maracaibo y el dúo CQC pondrán música a la verbena.

Domingo, día 10.- A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a la Virxe do Carme, acompañada por la Coral de Espasante. A continuación dará inicio la sesión vermú que estará a cargo del dúo CQC.

—-Sábado, día 9.-La XVIII Canción de Tasca de Espasante cuenta con un programa musical extenso.La jornada comenzará a las 12.00 horas con Cantos de Taberna a cargo de 10 grupos. A las 15.00 horas se hará una parada para almorzar.

A las 18.00 horas se retomará la música con otra sesión de Cantos de Taberna, también con la participación de 10 grupos.A partir de las 21.30 h, el evento continuará con conciertos de: –Gamelas e Anduriñas; -Xose Liz e Antia Caaveiro: -Os Carecos; y -Covagueira.



Los grupos que participarán en los Cantos de Taberna son: Retranka, Aquí e Alá, Os do 21, Os Revirados, Tocata Xou, Os Suplentes, Nosdeste Callado, Los Guachinangos, Silbarda y As Churrusqueiras.

—- Sábado, día 9.- La parroquia de Couzadoiro celebrará sus fiestas en honor a San Salvador. La jornada comenzará a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne en honor al santo, seguida de procesión. Al finalizar los actos litúrgicos, comenzará la sesión vermú amenizada por el dúo JM Show, que también será el encargado de amenizar la verbena de la noche junto a Alejandro Caribe.

—-Día 10.- Fiesta en honor a San Xosé, en Devesos. En esta jornada los asistentes podrán disfrutar con la actuación de la Rondalla de Cedeira a las 12.00 horas, que dará paso a las 13.00 horas a la misa en honor a San Xosé. A continuación, sesión vermú amenizada por Almudena.

EN PONTEDEUME

-Este sábado, día 9, segunda jornada del XXXVI Festival Internacional de Folclore, organizado por la Asociación Folclórica y Cultural Orballo.

A las 11:30 un pasarrúas que recorrerá la vila desde la Praza de España con la AFC Orballo y la asociación Francisco Salzillo de Cieza.

Desde las 13:00 horas se podrá gozar de la cantina del festival en la plaza de San Roque, a la que llegarán los grupos participantes para amenizar la jornada a partir de las 13:30.

Será allí donde a las 14:15 se celebrará un sorteo presencial de regalos donados por diversos locales de comercio y hostelería eumeses y otros patrocinadores del evento.

EN SAN SADURNIÑO

—- Fiestas en honor a San Roque en Narahío.

Sábado, día 9, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Roque y a continuación tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Jaque que también actuará en la verbena de la noche acompañados de la orquesta Charlestón Big Band.

Domingo, día 10, a las 13.00 horas tendrá lugar la celebración de la misa solemne y al finalizar los actos religiosos dará comienzo la sesión vermú larga a cargo del grupo Nueva Fuerza.

Habrá pulpeiro.

EN VALDOVIÑO

Las fiestas en honor a Santa Filomena de Vilarrube tendrán lugar los días 9 y 10 con un programa repleto de actividades para todos los públicos.

Sábado 9, la jornada comenzará con las dianas y alboradas. A las 13.30 horas se celebrará la misa solemne y a continuación, habrá una gran sesión de fuegos. La sesión vermú estará amenizada por el grupo Fusión . Por la noche, la gran verbena contará con las actuaciones del grupo Fusión y la orquesta El Combo Dominicano . l

Domingo 10, a las 13.30 horas tendrá lugar una misa cantadapor la Coral Polifónica Eixil. Seguidamente, una espectacular tirada de fuegos. Para finalizar las fiestas, una gran sesión vermú larga amenizada por la orquesta Galilea.

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

-Día 9.-O Parrulo Ferrol juega un partido amistoso a las 18 horas (hora española) ante el Rio Ave, en el pabellón de Deportes de Vila do Conde.

-Día 10.-A las 19.00 horas , en Ribadeo, encuentro amistoso entre el Racing de Ferrol y el Sporting de Gijón.

En Ares

Día 9.-Nueva edición de la carrera de atletismo que estará formada por diversas categorías con distintas distancias a completar.

La XXXIII Milla Urbana tendrá lugar desde las 11.00 horas en la Praza da Igrexa y a lo largo del Paseo Marítimo de la villa, comenzando por la categoría prebiberones. A continuación, tomarán la salida de forma escalonada el resto de atletas participantes en función de su categoría.

El precio de las inscripciones es de 3€ desde la categoría Junior hasta la Master 4, el resto de categorías será gratuita.

En Cariño

Domingo, día 10.-XV Carreira Popular se celebra desde las 10.00 horas, con salida en el Paseo marítimo de Cariño a la altura del Ayuntamiento, con un recorrido de 6.200 metros.

También habrá carreras menores que comenzarán a partir de las 11.00 horas, con distancias que irán de los 80 a los 2.000 metros, dependiendo de la categoría.

Las inscripciones serán gratuitas.

En Cedeira

—-Sábado día 9.- Celebración del IV Memorial Francisco Ramonde, un evento deportivo y musical denominado Regoa Running Rock.

La parte deportiva consiste en un circuito de 6 kmpara todas las categorías. La salida está programada para las 11.00 horas desde el almacén dos Forestais en A Capelada. Para inscribirse, se puede llamar al número de teléfono 644 760 108.

Después de la carrera, habrá conciertos en la Praza da Marieta. Las bandas que actuarán son: Miss Lane and the Kryptonians y Keepers.

—-Día 10.- Celebración de una nueva edición, la XXVII, de la Travesía a Nado Ría de Cedeira. El evento deportivo dará inicio a partir de las 17.30 horas.

En Pontedeume

Sábado, día 9.-La Travesía a Nado «Concello de Pontedeume» se celebrará a las 16.45 horas categorías saldrán Pitufos y Categoría A, y a las 17.00 horas resto de categorías.

La prueba discurrirá sobre un triángulo, con salida y meta en la Playa de Sopazos.

Para formalizar la inscripción es necesario enviar un e-mail a travesianadoasperas@gmail.com

En Valdoviño

XXVI Baixada de Carrilanas a San Mamede

Sábado 9, a partir de las 15.00 y hasta las 16.00 horas se llevarán a cabo las verificaciones técnicas y administrativas. Los entrenamientos oficiales serán desde las 17.00 horas. A las 18.00 horas se procederá a la salida de la primera bajada oficial y a las 20.00 horas dará comienzo la cena carrilanera a un precio de 10 euros.

A las 22.00 horas se celebrará la décima edición del Festival de Karaoke.