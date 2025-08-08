Ortigueira pone en marcha un nuevo servicio de podología a domicilio para personas con graves problemas de salud

El nuevo servicio, que parte de las concejalías de Sanidad y Promoción económica con colaboración del SAF, ha escogido a las 22 personas que se beneficiarán inicialmente de esta iniciativa.

El Concello de Ortigueira ha puesto en marcha un nuevo servicio municipal de podología a domicilio, dirigido a vecinos y vecinas que padecen graves problemas de salud en los pies y que, por su situación económica o grado de dependencia, no pueden acceder a un tratamiento adecuado. La iniciativa, que se desarrolla en coordinación con el personal del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), busca garantizar una atención sanitaria especializada a personas que, de otro modo, verían muy limitada su calidad de vida.

El programa, que empezará atendiendo a 22 personas seleccionadas por el personal del SAF, está pensado para casos que requieren intervención profesional urgente o continuada, como pacientes con diabetes, uñas encarnadas u otras patologías graves de podología. El servicio será prestado por el podólogo Alberto Pita, quien se desplazará personalmente a los domicilios para realizar las atenciones necesarias, evitando que las personas beneficiarias tengan que afrontar desplazamientos que en muchos casos resultan imposibles por su estado de salud.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre las áreas municipales de Sanidade, Promoción Económica y el SAF, que han trabajado de forma conjunta para diseñar un recurso que complemente la atención sociosanitaria y mejore las condiciones de vida de las personas más frágiles del municipio. En la reunión de coordinación celebrada hoy participaron el alcalde, Valentín Calvín; la concejala de Promoción Económica, Isabel Rego y la edil de Sanidad, Ana Cartelle; así como la trabajadora social responsable del SAF; la psicóloga municipal; y el propio podólogo.

Desde el gobierno local se subraya que este nuevo servicio supone un paso importante en la atención a la población más vulnerable y se confía en que pueda mantenerse de forma estable en el tiempo. “No solo estamos mejorando la salud de nuestros vecinos y vecinas, sino que también les estamos ofreciendo dignidad, comodidad y bienestar sin que tengan que salir de sus casas”, destacaron desde el Concello.