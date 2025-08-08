Nuestras gentes-Calixto Loira Cardoso, apasionante historia de un ferrolano arquitecto

Calixto Loira Cardoso, nació en Ferrol el 3 de julio de 1840. Arquitecto. (+La Habana 1872)..

Hijo natural de José Felipe Loira y Cardoso, nacido en La Habana, militar y que durante su estancia en Ferrol, su domicilio familiar lo tenía en A Coruña, tuvo “un desliz amoroso» del cual fue fruto un niño, que amenazó la tranquilidad de su hogar. Felipe nunca reveló el nombre de la moza ferrolana con quien vivió un intenso romance y tuvo a su hijo Calixto en 1840.

Al niño lo ingresaron en el Hospicio Municipal ferrolano, se presume que su madre pudo fallecer durante el parto, con el nombre de Calixto Aureliano Rey y pocos días después fue entregado a Andrés de Anca y Vicenta Vellón, mediante el pago de honorarios para que se encargasen de su crianza en el período de lactancia materna.

El día 5 de julio fue bautizado en la iglesia de San Julián.

A los tres años la esposa de Felipe, Rosario, tras tener conocimiento de la existencia de Calixto, lo recoge y lo traslada a su domicilio, ya en Madrid, en donde lo cuida como a un hijo más sin ningún tipo de discriminación al igual que a su hija legítima del matrimonio, María Isidra.

El 4 de enero de 1845, teniendo Calixto cinco años, llega a Cuba acompañado de sus padres y de su hermanastra.

A los doce años ingresa en la Escuela Especial de Náutica, estudios que no pudo finalizar por una dolencia en los ojos.

Hasta los catorce años permaneció viviendo con sus padres en San Antonio de los Baños, en donde Felipe era gobernador militar.

Estudió Arquitectura en Madrid. Casamiento.

Loira Cardoso estudió Arquitectura, carrera que finalizó pensionado en la Academia de Artes de San Fernando de Madrid. Así, marchó a Madrid en 1859 y, tras los correspondientes siete años de carrera, recibe el título de arquitecto el 28 de noviembre de 1867. Realizó un viaje de estudios por la Península y se casa con Carmen Gracia a la que conoció en Alcalá de Henares.

Con su esposa regresa a La Habana y tiene dos hijos, un chico y una chica, que fallecen antes de cumplir un año de edad debido a las constantes epidemias de la época.

El Cementerio Colón

Trabajó en diversos proyectos importantes en La Habana y fue el arquitecto encargado por el Obispado de la construcción del Cementerio de Colón, cuyas obras comenzaron en 1871.

Efectivamente, Loira fue autor del proyecto “Pallida Mors”, que dió origen al Cementerio de Colón, obra que hoy es patrimonio histórico y cultural de Cuba y del mundo.

Calixto Loira murió el 27 de setiembre de 1872, a los treinta y dos años de edad, víctima de un paro respiratorio.

Falleció cuando supervisaba la construcción de la “Galería Tobías”, en el Cementerio de Colón; curiosamente, él fue el primer enterrado en esta galería.

El paso del tiempo deterioró la galería y en 1953 las autoridades sanitarias ordenaron desalojarla y desde entonces sus cenizas reposan en el Panteón del Colegio de Arquitectos de La Habana.

(Datos recogidos en “El arquitecto gallego de Colón• de Ángela Oramas y Recaredo Fidalgo” y de “Ferroláns” de Guillermo Llorca)