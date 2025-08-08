La plaza de Armas en Ferrol acoge la feria de la cerveza artesana

La plaza de Armas acoge a oitava edición deste evento, que se celebra hasta el domingo.

La concejala de Mercados de Ferrol, Maica García, acompañada del concejal de Fiestas, Arán López, visitaron durante el mediodía del viernes 8 de agosto, la feria de la cerveza artesana, que abrió el jueves su VIII edición en la plaza de Armas.

Este año cuenta con diez puestos de cerveza artesana, cuatro de artesanía y seis food-trucks de comida, y, además, habrá un pequeño escenario.

Durante cuatro días, los amantes de esta bebida podrán degustar 70 variedades cervezas artesanas, ofrecidas por cerveceros de nuestra comunidad autonóma y también llegados de Madrid. La oferta se completará con talleres infantiles de creación de pulseras y chapas, junto con una zona de juegos populares.

Durante estas jornadas, la música también será a protagonista. El citado viernes está prevista la actuación de Plan de fuga (21.00), el sábado estará el grupo musical Máxica (21.00) y para cerrar esta edición el domingo se contará con la actuación de Ferrock (20.00). Al igual que el año pasado, el domingo habrá un concurso a la mejor etiqueta del festival, a la mejor cerveza y a la mejor food-truck.