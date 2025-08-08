Sufre una fractura en un pie al caerse por un acantilado en Doniños. Trasladado al CHUAC en el «Helimer» de Salvamento

Sobre las diez de la mañana de este viernes se recibió en el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia una llamada en la que el comunicante señalaba que se había caído por un acantilado en la zona de la playa de «Lumebó»,en la zona de Doniños, Ferrol, que se encontraba entre las rocas y que posiblemente tenía una fractura en un tobillo, por lo que solicitaba asistencia .

De inmediato se alertó a los Bomberos del Parque de Ferrol, a la Policía Local y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Poco después los Bomberos de Ferrol comunicaron al CIAE-112 las dificultades de localización y acceso al herido. A pesar de que los efectivos del parque municipal ferrolano iban equipados, también, con la moto acuática,

observaron que la evacuación no sería posible ni por mar ni por tierra, por lo que se solicitaban la colaboración de Salvamento Marítimo con el fin de intentar la vía aérea.

Los bomberos bajaron el herido, O.N.E. de 38 años de edad, hasta playa y esperaron la llegada del «Helimer», el helicóptero de Salvamento Marítimo destinado para este rescate. Eso sí, tenían el

tiempo contado para realizar la evacuación pues, en cuanto subiera la marea, la playa desaparecería.

Finalmente, el herido fue recogido en la aeronave en tiempo y conducido al Aeropuerto de Alvedro en donde esperaba la asistencia médica para recibir los cuidados necesarios debido a una importante lesión en un pie, y seguidamente en una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) fue trasladado a los servicios de urgencias del Centro Hospitalario Universitario CHUAC de Coruña.