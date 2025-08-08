O Gulliver Fest continúa en Pedroso, Narón, ofrecendo múltiples propostas durante a fin de semana

8 agosto, 2025 Dejar un comentario 84 Vistas

A sexta edición do festival da cultura viaxeira Gulliver Fest iniciouse o xoves 7 na área recreativa de Pedroso cunha sesión de cine familiar e música a cargo de La Duendeneta.

A alcaldesa, Marián Ferreiro, desprazouse o mediodía do venres 8 de agosto á zona, na que continuaba desenvolvéndose unha programación que incluíu ioga dende primeira hora da mañá, un obradoiro de identificación de plantas medicinais, un documental, xogos tradicionais, un obradoiro de como crear historias e música con La Duendeneta.

Numerosas persoas chegadas de diferentes puntos de Galicia e doutras comunidades e países, desfrutan dende onte desta proposta do Concello, dos padroados de Cultura e Deportes e a Asociación Furgo Galicia, que se prolongará durante toda a fin de semana. Máis de 400 furgonetas nos espazos habilitados, as 100 prazas da zona de acampada ocupadas e a decena de glamping tamén ao completo, constatan o éxito desta convocatoria.

Pola tarde continuarán as propostas cunha sesión de maxia a partir das 16:00 horas e a continuación as charlas viaxeiras de Bea González, Rubén Prieto e persoal de Wornature, que contarán as súas experiencias viaxeiras polo moundo e, no último caso, técnicas básicas de adaptación física e mental na supervivencia.

A música regresará pola tarde-noite, a partir das 20:00 horas, cos concertos de La Duendeneta, Shurg´Band e Tandub. Na xornada de mañá sábado unha sesión de ioga volverá a abrir a programación ás 9:00 horas, para continuar cunha carreira de orientación ás 10:00 horas –para a que é preciso inscribirse previamente na zona-, a charla viaxeira de Fernando Castiñeiras, teatro e música con La Duendeneta.

Pola tarde continuarán as charlas, o teatro, un obradoiro de creación de chapas do Gulliver e as charlas viaxeitas de Sara Qiu e Walter Astrada ata a chegada, ás 20:00 horas, de Gulliver acompañado por Teshuva Band e os concertos da noite con Shake, La Duendeneta e La Regadera.

A programación rematará o domingo á noite, con propostas que se sucederán dende as 9:00 horas, con ioga, un obradoiro de retratos, teatro e música ao mediodía e á tarde noite con Batukada Latexo, Gramola Gominola, Monoulious Dop, La Duendeneta e The Locos.

Todas as propostas están abertas á participación da cidadanía en xeral e complétanse cunha variada oferta gastronómica para poder comer na zona e tamén de postos de venda de artículos de artesanía, un espazo da Biblioteca municipal, etc. Dende o Concello animouse á cidadanía a acudir a desfrutar da programación deste festival, que se pode consultar ao completo a través da web: gulliverfest.naron.gal.

Lea también

El naronés Josú Arnoso se proclamó Campeón de España Single Latino en la categoría absoluta

Tras una temporada impecable consiguiendo ganar todas las competiciones en las que ha participado y …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *