La ola de calor seguirá durante el fin de semana, con 35ºC en casi toda España

La ola de calor continuará hasta la semana que viene, con 35ºC en casi todo el país y 40ºC en el sur, Canarias y puntos de Galicia y la meseta norte, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

Camacho ha avanzado que este sábado 9 seguirá la situación de ola de calor en la Península y Canarias. De esta manera, las temperaturas serán significativamente elevadas en la mayor parte de la Península y que, además, continuarán elevadas también en Canarias, con ascensos notables en las máximas en las islas más orientales.

Por zonas, las máximas descenderán en el Cantábrico, alto Ebro y norte de Galicia y de Baleares, pero registrarán ascensos en el oeste de Andalucía, de Extremadura y de Galicia, así como en Canarias. En la mayor parte de la Península y Canarias los valores térmicos se mantendrán por encima de 35ºC. Además, se alcanzarán los 40ºC en valles de la mitad sur de la vertiente atlántica y pudiendo hacerlo localmente también en Canarias, Ebro y Miño.

Por el contrario, las mínimas registrarán pocos cambios en las islas y cuadrante sureste peninsular, con subidas de ligeras a moderadas en el resto. En este marco, estarán otro día más por encima de 20-22ºC, incluso localmente de 25ºC, en Canarias, Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, mitad sur de la meseta norte y en zonas del sur de Galicia.

Por otro lado, el pronóstico recoge que habrá calima notable en Canarias. Asimismo, por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, que dejará tormentas y chubascos que podrán ser localmente fuertes y estarán asociadas con rachas muy fuertes, en el Pirineo, sistema Ibérico y aledaños del interior este. A su vez, también podrían afectar a otros entornos de montaña del norte y este peninsular.

El portavoz de AEMET ha indicado que las condiciones de ola de calor seguirán en la Península y Canarias durante el domingo. De esta manera, las máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo y en el oeste de Andalucía, así como, de forma notable, en Canarias, norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro. En el resto, habrá pocos cambios salvo por descensos en Rías Baixas y litorales del sureste peninsular.

Un día más se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y de Canarias así como en puntos de Baleares. Además, se volverán a alcanzar los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y de las Canarias orientales y se podrá llegar a este valor térmico también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.

En las mínimas habrá predominio de ascensos ligeros, que serán más acusados en Canarias y en el extremo suroeste peninsular. Así, no bajarán de 20-22ºC, incluso localmente de 25ºC, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y en zonas de la meseta Norte y del sur de Galicia. Asimismo, no se bajará de 25ºC en Canarias y zonas de medianías de las islas altas no lo harán de 30ºC.

Seguirá el episodio de calima en Canarias. Por lo demás, se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, aunque habrá posibles lloviznas en el norte de Galicia y tormentas y chubascos en entornos de montaña por la tarde que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo.

De cara al lunes y el martes, Camacho ha avanzado que habrá una situación de bloqueo sobre la Península Ibérica con una dorsal marcada en el Mediterráneo Occidental que dificultará la entrada de los flujos atlánticos y propiciará la estabilidad. De esta manera, España continuará bajo una masa muy cálida en niveles bajos, por lo que no se esperan grandes cambios en las temperaturas. De esta manera, seguirá la situación de ola de calor en la Península y Canarias.

LAS TORMENTAS SEGUIRÁN DURANTE EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Eltiempo.es ha señalado que, según la última actualización, la ola de calor se prolongará oficialmente hasta el miércoles de la próxima semana. A partir de ese momento, los modelos apuntan a un descenso de temperaturas por el norte, aunque el calor seguirá siendo muy intenso en el resto del país. En este sentido, el portal meteorológico no descarta que los criterios de ola de calor se mantengan durante algunos días más.

Por otro lado, ha indicado que la actividad convectiva seguirá por las tardes durante la semana que viene e incluso podría extenderse a más zonas. De esta manera, prevé que se formen tormentas el lunes en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Pirineos, afectando a otras áreas de Navarra, La Rioja, Aragón y el interior de Cataluña y Castellón.

De cara al martes y miércoles, podrían ganar extensión. Aunque la incertidumbre aumenta, no se descarta que se desarrollen en el entorno de las principales cordilleras y también en ambas mesetas.