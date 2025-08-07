Blanca Hermida, del Natación Ferrol, participará en el Campeonato del Mundo máster en Singapur

Este jueves se inicia, en Singapur, el Campeonato del Mundo máster de natación, una cita en la que Blanca Hermida del Natación Ferrol competirá en cuatro pruebas y en las que tiene el objetivo de conseguir la mejor marca personal y colocarse en los mejores puestos posibles. La ferrolana, que nadará los 400 estilos, los 400 libres, así como los 100 y los 200 mariposa, llega al sudeste asiático en un buen momento de forma.

La nadadora del Natación Ferrol iniciará su participación el domingo 10 con la prueba de 400 estilos (17:00 hora española). Los días siguientes, Blanca competirá en las pruebas de mariposa, el lunes en el 100 y el martes en el 200 (hora española: 19:00 y a las 20:30 respectivamente). Finalizará su participación mundialista el miércoles 13 de agosto con los 400 libres.

Este Campeonato del Mundo máster de natación será el colofón de la temporada, una cita para la que lleva trabajando muchos meses, no solo para acreditar las marcas mínimas, sino también para organizar toda la logística para su desplazamiento.

Blanca Hermida llega a esta competición en el mejor estado de forma, siendo una de las mujeres que batió más récords en su categoría de edad +40 esta temporada, casi 20 mejores marcas. Laa nadadora quiere dar las gracias al Concello de Ferrol y a BeOne por cederle una calle estos días previos a la competición. Además, quiere agradecer a todos sus compañeros de Natación Ferrol por cada metro compartido en el agua. Desde el club solo tienen palabras de felicitaciones para esta gran deportista y que disfrute de lo mejor que sabe hacer.

Para ver como esta ferrolana compite en la gran cita internacional, se emitirá en televisión en España a través de Teledeporte y RTVE Play.