Controlado el incendio forestal en O Freixo, As Pontes, posiblemente provocado

El incendio forestal declarado en el municipio de As Pontes de García Rodríguez, en la parroquia de O Freixo ya está controlado, según informa la Consellería do Medio Rural. La superficie afectada ronda las 20 hectáreas.

El fuego se declaró a las 22:03 horas de este miércoles en dos lugares distintos lo que hace sospechar que pudiera ser provocado.

Para combatirlo, a la zona siete agentes y ocho brigadas, auxiliados por ocho motobombas y una pala. Asimismos se incorporó a la lucha contra el fuego un helicóptero y durante la noche y madrugada también acudieron al lugar del incendio efectivos del Parque Comarcal de Bomberos con base en As Pontes.

El incendio se dio por estabilizado a las 13.34 h. de este jueves.