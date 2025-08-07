Primeros test en tierras portuguesas este viernes y sábado para O Parrulo Ferrol

Tras una intensa y calurosa primera semana de entrenamientos, O Parrulo Ferrol continuará su pretemporada encadenando sus dos primeros test en forma de partidos amistosos cruzando la frontera para medirse a dos equipos de la Primera División portuguesa.

Este viernes visitarán al SC Ferreira do Zezere, en el Trofeo Ibérico Fullprotein, que se disputará a partir de las 21:15 horas (horario español), en el Pabellón Municipal de Ferreira do Zezere, mientras que el sábado viajarán hasta el Pabellón de Vila do Conde para medirse al Río Ave, a las 18:00 horas (horario español).

En estos primeros días, la pretemporada “está yendo bien” afirmaba el jugador Novoa, aunque reconocía que estaba siendo “algo dura” y que está sirviendo para tener “las primeras tomas de contacto” con el resto de sus compañeros, sobre todo con las nuevas incorporaciones “y con el balón”, con el objetivo de “ir conociéndonos mejor.”