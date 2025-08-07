Un profesor del Campus Industrial de Ferrol seleccionado, por segundo año consecutivo, como juez en los QS Reimagine Education Awards

El profesor del Campus Industrial de Ferrol, Joaquín Enríquez Díaz, viene de ser seleccionado, por segundo año consecutivo, como uno de los integrantes del jurado internacional de los QS Reimagine Education Awards 2025, un evento global que premia la innovación y la transformación en el campo educativo.

Las distintas presentaciones y el acto de entrega de galardones tendrán lugar, entre el 1 y el 3 de diciembre, en el Centro de Conferencias Queen Elizabeth II en Londres, Reino Unido.

Los QS Reimagine Education Awards incluyen 18 categorías de premios centrados en el futuro del aprendizaje, de la universidad y del trabajo, así como en la sostenibilidad y en los valores. Los equipos de proyectos preseleccionados tendrán la oportunidad de presentar, tanto de manera presencial como en línea, sus innovaciones en el marco de este evento organizado por la American University Of The Middle East (AUM).

Joaquín Enríquez Díaz (Ferrol, 1991) imparte docencia en la Facultad de Humanidades y Documentación y en la de Ciencias del Trabajo, en el Campus Industrial de Ferrol, y en la Facultad de Economía y Empresa, en el Campus de A Coruña, donde también coordina el Plan de Acción Tutorial (PAT) de este centro. A mayores, forma parte del Grupo de Investigación en Regulación, Economía y Finanzas de la Universidade da Coruña (UDC).