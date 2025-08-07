Un equipo de la UDC desarrolla un proyecto para facilitar la toma de decisiones en los puertos de Coruña, Ferrol e Malpica

La Universidade da Coruña (UDC) desarrolla un proyecto para facilitar la toma de decisiones en el puerto herculino y también en los de Ferrol y Malpica, informa el rectorado coruñés.

Personal experto en ingeniería portuaria e informática colaboran con las instituciones para, señala, «convertir a los puertos gallegos en referentes en la gestión portuaria». El proyecto apuesta por combinar monitorización avanzada, análisis dinámica de datos e inteligencia artificial «para anticipar riesgos y mejorar la gestión diaria de los puertos».

En esta actuación, están implicados el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA); el Grupo de Redes Neuronales Artificiales y Sistemas Adaptativos (RNASA-IMEDIR) y el Grupo de Investigación Laboratorio de Ingeniería del Software (ISLA).

