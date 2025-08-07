El ayuntamiento de Ferrol, Premio Alecrín 2025 por la promoción del Camino Inglés

Estos galardones, elegidos por las diez asociaciones culturales que conforman Fegalcat, reconocen la labor de personas y entidades en distintos ámbitos de la cultura gallega.

El Ayuntamiento de Ferrol fue reconocido por la promoción del Camino Inglés. El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, recogió este jueves el premio Alecrín 2025 en el campo de la Promoción del Camino Inglés, concedido por la Federación de Entidades Culturales Gallegas de Catalunya Fegalcat. “Con esta distinción, celebramos no solo el legado histórico de esta ruta xacobea, sino también su impacto cultural y turístico en nuestra ciudad”, afirmó. Durante el transcurso del acto, que tuvo lugar en el centro cultural Torrente Ballester, el teniente alcalde destacó la “importancia de este galardón”, que reconoce el extraordinario talento y compromiso de personas y entidades en la difusión y defensa de nuestra cultura.

Díaz Mosquera felicitó a todos los premiados, “sois un ejemplo de la diversidad y el dinamismo del talento cultural, artístico, social y empresarial engrandeciendo nuestra identidad y fomentando el enriquecimiento del acervo colectivo que a todos en los une”.

Y tuvo, también, palabras de reconocimiento para Fegalcat, una entidad que nació hace 38 años para promover la cultura gallega en Cataluña. Gracias por elegir Ferrol, una ciudad repleta de cultura: con las singulares Meninas de Canido testimonia del arte urbano más vanguardista, nuestra Semana Santa de Interés Internacional, las Pepitas, y tantas otras expresiones artísticas que dan vida constante a nuestro tejido cultural, finalizó el teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera.