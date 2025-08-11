As Pontes abre o 4 de setembro, o prazo de matrícula nas escolas municipais culturais

O Concello das Pontes abre o 4 de setembro, o prazo de matrícula nas escolas municipais culturais para o curso 2025-2026.
Entre os días 4 e 11 de setembro, o alumnado matriculado no curso 2024-2025 poderá solicitar a renovación de praza nas escolas municipais culturais se completou o curso, con asistencia habitual ás clases, se non ten recibos pendentes ou non foi baixa e deberá anotarse no mesmo grupo que o ano anterior
Este ano, ao igual que o ano pasado, a inscrición deberá realizarse, preferentemente, de forma telemática a través da sede electrónica do concello. Aquelas persoas que non dispoñan de medios ou coñecementos para realizar a inscrición online poderán descargase os impresos na páxina web municipal ou acudir ao Departamento de Cultura, de luns a venres, de 09:00 a 14:00 horas, onde se lles facilitarán os impresos de solicitude de matrícula.
Unha vez rematado o prazo de inscrición do alumando matriculado no curso 2024-2025, o listado de prazas vacantes exporase, o día 17 de setembro, no taboleiro de anuncios do Departamento de Cultura, e abrirase o prazo de inscrición, do 18 ao 24 de setembro, para o alumnado de novo ingreso. A adxudicación das prazas farase de forma directa cando a demanda non supere o número de prazas dispoñibles e cando o número de solicitudes supere as prazas vacantes realizarase á adxudicación a través dun sorteo público
O Departamento de Cultura notificará por correo electrónico ou teléfono a adxudicación de praza, e dará ao novo alumnado as instrucións e prazos para a realización do pago da matrícula.