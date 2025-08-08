Valdoviño celebra una edición especial de verano del Feirón en la Puerta del Sol

Organizado pola Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Concello, se celebra en horario de mañana.

Valdoviño celebra este sábado 9 de agosto una edición especial verano de su Feirón. Así lo avanzaba la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra, que promueve el mercadillo de fin de mes con el apoyo del Ayuntamiento.

De este modo, la entidad colabora así en la dinamización del corazón del casco urbano, organizando una actividad con muy buena acogida por parte de vecindario y visitantes, y aprovecha también el tirón turístico de la localidad en este mes de agosto para programar un nuevo mercadillo con el que «premiar» la fidelidad de los vendedores que acuden durante todo el año a su cita en Valdoviño.

La gran explanada de la Puerta del Sol ubicada frente a la Casa Joselito acogerá de este modo los puestos, durante toda a mañana. Podremos encontrar ropa y complementos, alimentación e incluso productos de la huerta. Asimismo, desde la asociación se anima a aprovechar la visita al feirón para disfrutar también de la amplia oferta hostelera de la zona.