Cariño acogerá este viernes la presentación del número 12 de la revista Terras do Ortegal

El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Local Social municipal.

El Local Social del Concello de Cariño acogerá este viernes, 8 de agosto, la presentación del número 12 de la revista Terras do Ortegal, que lleva por título ‘Mulleres do Ortegal’. Este nuevo ejemplar incluye 340 páginas con hasta 13 artículos dedicados a la figura femenina en la comarca, poniendo en valor su papel a lo largo de la historia y en la actualidad.

El acto, que tendrá lugar a las 20:00 horas, contará con la participación Xosé Lois Armada, científico del Incipit CSIC; Hixinio Puente, escritor, investigador y cronista de Mañón; Isabel Vigo, técnica do Museo do Pobo Galego; y Xosé María Torres, directivo de Terras do Ortegal.

Desde el Concello de Cariño invitan a vecinos, vecinas y visitantes a asistir a este evento de divulgación cultural y patrimonial de la comarca del Ortegal, que permitirá conocer mejor su historia y las figuras femeninas clave en la misma.