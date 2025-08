O Baleo acollerá este sábado en Valdoviño o 8º Chocochamp

A praia do Baleo será escenario este sábado da VIII edición do Chocochamp, o campionato de «surf» por equipos máis divertido do Norte peninsular.

Organizado polo club que lle dá nome, o seu presidente, Pablo Cabrera, avanzaba a participación de máis dun centenar de «chocos» e «chocas», e tamén o nome dalgúns dos experimentados surfistas que exercerán de capitáns, como Jesús Busto ou o mítico Farito. A proba arrancará este sábado ás 10:00 horas, e animaba a todo o mundo a desfrutar do que se presenta como un auténtico espectáculo dentro e fóra da auga.

O campionato nacía hai uns anos da disparatada idea dun grupo de amigos reunidos no Pantín Classic, aos que lles apaixoaba o surf aínda sen ter coñecemento sobre o deporte. Decidiron entón artellar unha proba para, simplemente, pasalo ben acompañados dunha táboa. De aí, o Chocochamp sexa un encontro deportivo no que o resultado queda relegado a un segundo plano. Así, cada integrante do equipo debe coller a súa mellor onda, saír da auga, chocar a man do seu compañeiro e entregarlle a táboa para que este repita a iniciativa.

Participarán nesta edición seis equipos, integrados cada un por persoas de 5 categorías: «choco», «choca», «choquito», «semipro» e «pro». Ademais, este ano, o campionato terá un marcado carácter mesmo internacional, con participantes chegados mesmo de América e Italia. O equipo campión será aquel que colla as 2 mellores ondas.